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25.07.2025, 06:44

С 25 июля в Казахстане начнут блокировать телефоны без верификации: кого это затронет, а кого — нет

Новости Казахстана 0 979

В июле в Казахстане запускается новая волна блокировок неавторизованных мобильных устройств. Власти предупреждают: если телефон не прошёл верификацию, его могут отключить от мобильной связи. Однако есть исключения. Разбираемся, кто попадёт под новые ограничения, а кому переживать не стоит, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Блокировка «серых» телефонов: что происходит?

С 25 июля 2025 года мобильные операторы Казахстана начнут отключать от сети устройства, которые не прошли обязательную процедуру верификации IMEI-кода. Это мера направлена на борьбу с незаконным оборотом телефонов и защиту прав потребителей.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства цифрового развития и с участием представителей потребительских организаций.

Какие устройства не будут отключены

На совещании госорганов было принято решение пощадить пользователей, чьи устройства были активированы до 25 июня. Даже если такие телефоны не прошли регистрацию, они автоматически считаются легализованными.

«Устройства, которые использовались до 25 июня, даже без регистрации, не будут отключены», — заявила глава Евразийского союза потребителей Светлана Романовская.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве цифрового развития.

Кто рискует остаться без связи

А вот для устройств, впервые включённых после 25 июня, ситуация иная. Если такой гаджет не был зарегистрирован в течение месяца с момента активации, он попадает в так называемый «чёрный список» — и будет заблокирован.

«Физическим лицам дали время до 25 июня для легализации устройств. После включения гаджета пользователь имеет 30 дней на прохождение верификации. Если он этого не сделал — устройство будет отключено», — пояснили в Минцифры.

Для юридических лиц — магазинов и дистрибьюторов — переходный период завершился ещё в мае. Бизнесу предлагалось заранее верифицировать нереализованные телефоны.

Как проверить IMEI и избежать проблем

Казахстанцам советуют заранее убедиться, что их телефоны зарегистрированы. Это можно сделать онлайн на следующих сайтах:

Перед покупкой нового телефона специалисты рекомендуют попросить у продавца IMEI-код устройства и проверить его на одном из указанных порталов.

Почему это важно

Проверка IMEI — это не только формальность, но и способ обезопасить себя от покупки нелегального или краденого телефона. Как отмечают эксперты, данная система помогает сократить распространение «серых» гаджетов, ввезённых в страну нелегально.

Вывод: если вы пользуетесь телефоном, который был включён до 25 июня, можете не волноваться. В противном случае — не забудьте проверить регистрацию и при необходимости пройти верификацию. Иначе рискуете остаться без связи.

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