В Казахстане обновили Налоговый кодекс: кто освобожден от подачи декларации

24 июля Департамент государственных доходов по Мангистауской области выступил с разъяснениями относительно изменений в Налоговом кодексе. Речь идёт о правилах всеобщего декларирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Законодательная база изменений

15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и законы по вопросам его введения в действие». В числе главных нововведений — перераспределение категорий граждан, обязанных представлять налоговую декларацию.

Кому больше не нужно сдавать декларацию

Освобождены от подачи декларации граждане, которые не вошли в первые три этапа внедрения всеобщего декларирования. Речь идет о следующих категориях:

пенсионеры;

студенты;

домохозяйки;

сотрудники частных организаций;

другие лица без обязательств по зарубежным активам.

Важно: освобождение не распространяется на граждан, имеющих зарубежные активы, имущество или банковские счета за границей.

Иностранцы и лица без гражданства

Теперь не обязаны подавать декларацию:

иностранные граждане;

лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана.

Кто обязан сдавать декларацию: основные категории

По обновленным правилам, декларацию об активах и обязательствах обязаны представлять:

кандидаты в выборные и государственные должности и их супруги;

лица, претендующие на статус крупного участника банков, страховых компаний, фондового рынка (и их супруги);

нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и медиаторы;

граждане и резиденты РК, владеющие: цифровыми активами; зарубежным имуществом (недвижимость, транспорт, доля в компаниях); зарубежными банковскими счетами (при сумме более 3 692 000 тенге); инвестиционным золотом; ценными бумагами иностранных эмитентов; интеллектуальной собственностью; крупными задолженностями (в роли как кредитора, так и должника); имуществом стоимостью свыше 1 000 МРП (при наличии оценки).



Что нового в составе декларации

Расширен перечень сведений, подлежащих включению в декларацию:

деньги на иностранных брокерских счетах;

имущество с оценкой, проведенной не позднее 15 сентября отчетного года;

дебиторская/кредиторская задолженность, подтвержденная: актами сверки; гражданско-правовыми договорами; решениями суда.



Декларация о доходах и имуществе: кто сдает

Дополнительно к уже указанным, сдавать декларацию обязаны:

государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;

владельцы долей (более 10%) в уставных капиталах компаний и квазигоссектора;

лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (аренда, вознаграждения за рубежом, криптоактивы и т.д.);

лица, имеющие активы за рубежом;

граждане, купившие имущество на сумму свыше 20 000 МРП (в 2025 году — свыше 78,64 млн тенге);

лица, заявившие налоговому агенту о налоговых вычетах.

Расходы под контролем: кто обязан раскрывать источники покрытия

Обязаны указывать источники покрытия расходов:

крупные участники банков и страховых организаций и их супруги;

владельцы более 10% долей в компаниях;

граждане, совершившие крупные приобретения (на сумму свыше 20 000 МРП).

Как можно подать декларацию

В электронном виде:

через кабинет налогоплательщика на cabinet.salyk.kz;

портал электронного правительства egov.kz;

мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov Mobile, moldir.qoldau.kz, Kaspi.kz, HALYK, BCC.

На бумажном носителе:

лично в органы госдоходов или ЦОН;

почтой заказным письмом.

Заключение

Обновления в Налоговом кодексе нацелены на упрощение процедур для граждан и одновременно — на усиление контроля за активами, особенно зарубежными. Основной акцент — на прозрачности источников доходов и имущества. Казахстанцы, не имеющие сложных финансовых активов, могут быть спокойны: подавать декларацию теперь не нужно. Остальным — важно своевременно ознакомиться с новыми требованиями, чтобы избежать санкций.