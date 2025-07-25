В Казахстане обновили Налоговый кодекс: кто освобожден от подачи декларации

24 июля Департамент государственных доходов по Мангистауской области выступил с разъяснениями относительно изменений в Налоговом кодексе. Речь идёт о правилах всеобщего декларирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и законы по вопросам его введения в действие». В числе главных нововведений — перераспределение категорий граждан, обязанных представлять налоговую декларацию.
Освобождены от подачи декларации граждане, которые не вошли в первые три этапа внедрения всеобщего декларирования. Речь идет о следующих категориях:
пенсионеры;
студенты;
домохозяйки;
сотрудники частных организаций;
другие лица без обязательств по зарубежным активам.
Важно: освобождение не распространяется на граждан, имеющих зарубежные активы, имущество или банковские счета за границей.
Теперь не обязаны подавать декларацию:
иностранные граждане;
лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана.
По обновленным правилам, декларацию об активах и обязательствах обязаны представлять:
кандидаты в выборные и государственные должности и их супруги;
лица, претендующие на статус крупного участника банков, страховых компаний, фондового рынка (и их супруги);
нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и медиаторы;
граждане и резиденты РК, владеющие:
цифровыми активами;
зарубежным имуществом (недвижимость, транспорт, доля в компаниях);
зарубежными банковскими счетами (при сумме более 3 692 000 тенге);
инвестиционным золотом;
ценными бумагами иностранных эмитентов;
интеллектуальной собственностью;
крупными задолженностями (в роли как кредитора, так и должника);
имуществом стоимостью свыше 1 000 МРП (при наличии оценки).
Расширен перечень сведений, подлежащих включению в декларацию:
деньги на иностранных брокерских счетах;
имущество с оценкой, проведенной не позднее 15 сентября отчетного года;
дебиторская/кредиторская задолженность, подтвержденная:
актами сверки;
гражданско-правовыми договорами;
решениями суда.
Дополнительно к уже указанным, сдавать декларацию обязаны:
государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;
владельцы долей (более 10%) в уставных капиталах компаний и квазигоссектора;
лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (аренда, вознаграждения за рубежом, криптоактивы и т.д.);
лица, имеющие активы за рубежом;
граждане, купившие имущество на сумму свыше 20 000 МРП (в 2025 году — свыше 78,64 млн тенге);
лица, заявившие налоговому агенту о налоговых вычетах.
Обязаны указывать источники покрытия расходов:
крупные участники банков и страховых организаций и их супруги;
владельцы более 10% долей в компаниях;
граждане, совершившие крупные приобретения (на сумму свыше 20 000 МРП).
В электронном виде:
через кабинет налогоплательщика на cabinet.salyk.kz;
портал электронного правительства egov.kz;
мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov Mobile, moldir.qoldau.kz, Kaspi.kz, HALYK, BCC.
На бумажном носителе:
лично в органы госдоходов или ЦОН;
почтой заказным письмом.
Обновления в Налоговом кодексе нацелены на упрощение процедур для граждан и одновременно — на усиление контроля за активами, особенно зарубежными. Основной акцент — на прозрачности источников доходов и имущества. Казахстанцы, не имеющие сложных финансовых активов, могут быть спокойны: подавать декларацию теперь не нужно. Остальным — важно своевременно ознакомиться с новыми требованиями, чтобы избежать санкций.
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