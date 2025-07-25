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25.07.2025, 07:07

В Казахстане обновили Налоговый кодекс: кто освобожден от подачи декларации

Новости Казахстана 0 531

24 июля Департамент государственных доходов по Мангистауской области выступил с разъяснениями относительно изменений в Налоговом кодексе. Речь идёт о правилах всеобщего декларирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Законодательная база изменений

15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и законы по вопросам его введения в действие». В числе главных нововведений — перераспределение категорий граждан, обязанных представлять налоговую декларацию.

Кому больше не нужно сдавать декларацию

Освобождены от подачи декларации граждане, которые не вошли в первые три этапа внедрения всеобщего декларирования. Речь идет о следующих категориях:

  • пенсионеры;

  • студенты;

  • домохозяйки;

  • сотрудники частных организаций;

  • другие лица без обязательств по зарубежным активам.

Важно: освобождение не распространяется на граждан, имеющих зарубежные активы, имущество или банковские счета за границей.

Иностранцы и лица без гражданства

Теперь не обязаны подавать декларацию:

  • иностранные граждане;

  • лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана.

Кто обязан сдавать декларацию: основные категории

По обновленным правилам, декларацию об активах и обязательствах обязаны представлять:

  • кандидаты в выборные и государственные должности и их супруги;

  • лица, претендующие на статус крупного участника банков, страховых компаний, фондового рынка (и их супруги);

  • нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и медиаторы;

  • граждане и резиденты РК, владеющие:

    • цифровыми активами;

    • зарубежным имуществом (недвижимость, транспорт, доля в компаниях);

    • зарубежными банковскими счетами (при сумме более 3 692 000 тенге);

    • инвестиционным золотом;

    • ценными бумагами иностранных эмитентов;

    • интеллектуальной собственностью;

    • крупными задолженностями (в роли как кредитора, так и должника);

    • имуществом стоимостью свыше 1 000 МРП (при наличии оценки).

Что нового в составе декларации

Расширен перечень сведений, подлежащих включению в декларацию:

  • деньги на иностранных брокерских счетах;

  • имущество с оценкой, проведенной не позднее 15 сентября отчетного года;

  • дебиторская/кредиторская задолженность, подтвержденная:

    • актами сверки;

    • гражданско-правовыми договорами;

    • решениями суда.

Декларация о доходах и имуществе: кто сдает

Дополнительно к уже указанным, сдавать декларацию обязаны:

  • государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;

  • владельцы долей (более 10%) в уставных капиталах компаний и квазигоссектора;

  • лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (аренда, вознаграждения за рубежом, криптоактивы и т.д.);

  • лица, имеющие активы за рубежом;

  • граждане, купившие имущество на сумму свыше 20 000 МРП (в 2025 году — свыше 78,64 млн тенге);

  • лица, заявившие налоговому агенту о налоговых вычетах.

Расходы под контролем: кто обязан раскрывать источники покрытия

Обязаны указывать источники покрытия расходов:

  • крупные участники банков и страховых организаций и их супруги;

  • владельцы более 10% долей в компаниях;

  • граждане, совершившие крупные приобретения (на сумму свыше 20 000 МРП).

Как можно подать декларацию

В электронном виде:

  • через кабинет налогоплательщика на cabinet.salyk.kz;

  • портал электронного правительства egov.kz;

  • мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov Mobile, moldir.qoldau.kz, Kaspi.kz, HALYK, BCC.

На бумажном носителе:

  • лично в органы госдоходов или ЦОН;

  • почтой заказным письмом.

Заключение

Обновления в Налоговом кодексе нацелены на упрощение процедур для граждан и одновременно — на усиление контроля за активами, особенно зарубежными. Основной акцент — на прозрачности источников доходов и имущества. Казахстанцы, не имеющие сложных финансовых активов, могут быть спокойны: подавать декларацию теперь не нужно. Остальным — важно своевременно ознакомиться с новыми требованиями, чтобы избежать санкций.

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