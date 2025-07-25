18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.07.2025, 07:56

Ложное удостоверение – реальные миллионы: казахстанец получил 110 млн тенге

Новости Казахстана 0 487

Житель Алматинской области, выдавая себя за сотрудника акимата, обманул почти полсотни человек под предлогом помощи в получении жилья по госпрограмме. Общая сумма ущерба составила 110 миллионов тенге. Мошенника признали виновным и приговорили к реальному сроку лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Ложные обещания "по связям" в акимате

47-летний мужчина из города Каскелен представлялся работником акимата и уверял людей, что может помочь им получить квартиру через государственную ипотечную программу для малообеспеченных семей.

По его словам, оформление займа под низкий процент займет всего 2–3 месяца. Эти обещания звучали достаточно убедительно — мошенник грамотно выстраивал диалог, демонстрируя якобы знание всех процедур.

Потерпевших — десятки, сумма — миллионы

Всего на удочку афериста попались 47 граждан Казахстана. Они передали ему деньги в надежде ускорить процесс получения жилья. Общий ущерб, причинённый обманутым, составил 110 миллионов тенге.

Как позже выяснилось, мужчина имел высшее образование, но официально нигде не работал. Связей в акимате у него также не было — всё было построено на лжи и манипуляциях.

Обещания не сбылись — началось расследование

Со временем потерпевшие стали подозревать неладное: обещанное жильё так и не появилось, а сроки всё сдвигались. В итоге люди обратились в полицию.

Правоохранительные органы провели расследование, в ходе которого была собрана полная доказательная база. Вину подозреваемого удалось доказать в полном объеме.

Приговор: реальный срок и компенсация

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном размере. Приговор — 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Также суд обязал осужденного возместить 75 миллионов тенге, которые не были возвращены потерпевшим до начала судебного разбирательства.

Кроме того, мужчина должен покрыть все судебные издержки.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…