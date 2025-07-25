Ложное удостоверение – реальные миллионы: казахстанец получил 110 млн тенге

Житель Алматинской области, выдавая себя за сотрудника акимата, обманул почти полсотни человек под предлогом помощи в получении жилья по госпрограмме. Общая сумма ущерба составила 110 миллионов тенге. Мошенника признали виновным и приговорили к реальному сроку лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК .

Фото: gov.kz

Ложные обещания "по связям" в акимате

47-летний мужчина из города Каскелен представлялся работником акимата и уверял людей, что может помочь им получить квартиру через государственную ипотечную программу для малообеспеченных семей.

По его словам, оформление займа под низкий процент займет всего 2–3 месяца. Эти обещания звучали достаточно убедительно — мошенник грамотно выстраивал диалог, демонстрируя якобы знание всех процедур.

Потерпевших — десятки, сумма — миллионы

Всего на удочку афериста попались 47 граждан Казахстана. Они передали ему деньги в надежде ускорить процесс получения жилья. Общий ущерб, причинённый обманутым, составил 110 миллионов тенге.

Как позже выяснилось, мужчина имел высшее образование, но официально нигде не работал. Связей в акимате у него также не было — всё было построено на лжи и манипуляциях.

Обещания не сбылись — началось расследование

Со временем потерпевшие стали подозревать неладное: обещанное жильё так и не появилось, а сроки всё сдвигались. В итоге люди обратились в полицию.

Правоохранительные органы провели расследование, в ходе которого была собрана полная доказательная база. Вину подозреваемого удалось доказать в полном объеме.

Приговор: реальный срок и компенсация

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном размере. Приговор — 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Также суд обязал осужденного возместить 75 миллионов тенге, которые не были возвращены потерпевшим до начала судебного разбирательства.

Кроме того, мужчина должен покрыть все судебные издержки.