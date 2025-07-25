Порог контроля мобильных переводов в Казахстане могут увеличить до 3 миллионов тенге

Казахстанцы все чаще получают уведомления от налоговых органов, связанных с мобильными переводами. Это вызывает недоумение у многих пользователей и порождает дискуссии о том, насколько оправданы действующие лимиты и нужна ли корректировка. Журналисты Digital Business обсудили эту тему с известным налоговым консультантом Айдаром Масатбаевым, сообщает Lada.kz.

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Контроль необходим, но лимит требует пересмотра

По словам Масатбаева, регулирование мобильных переводов действительно важно. Однако действующий лимит в 1 миллион тенге за три месяца может быть чрезмерно строгим и нуждается в пересмотре:

«Боюсь, что контроль необходим, но нужно четко обозначить границы. Возможно, стоит увеличить лимит: до 2 или даже 3 миллионов тенге. Главное — чтобы регулирование не стало исключительно “кнутом” без “пряника”», — отметил эксперт.

Почему налоговики обращают внимание на блогеров

Как пояснил Масатбаев, интерес налоговых органов к мобильным переводам отчасти вызван случаями с блогерами, которые получали оплату за рекламу и другие услуги неофициально — напрямую на личные счета. Некоторые из них впоследствии соглашались добровольно уплатить налоги:

«Были ситуации, когда блогеры, попавшие под внимание налоговиков, признавали: “Давайте я всё заплачу”. В итоге истина о доходах оказывалась где-то между декларациями и реальными суммами. Поэтому опасения госорганов вполне обоснованы», — рассказал Масатбаев.

Он также напомнил, что еще в начале 2022 года Минфин официально предупредил о недопустимости оплаты товаров и услуг через мобильные переводы без использования контрольного кассового аппарата.

Как появился лимит в 1 миллион тенге

Сегодняшняя норма — 1 миллион тенге за три месяца — не была выведена государственными структурами с нуля. Масатбаев рассказал, что эта цифра возникла после обсуждения с его подписчиками и дальнейшего упоминания в прямом эфире:

«Во время одного из эфиров мы озвучили эту сумму. Позже мне позвонили из Комитета госдоходов и спросили, откуда она взялась. Я ответил: это предложение моих подписчиков. Люди посчитали, что лимит в 100 переводов от разных лиц слишком мал, а вот 1 миллион — разумный предел. Обычные переводы, например, помощь родственникам, в такую сумму не войдут», — пояснил консультант.

Общество и эксперты — за пересмотр правил

Идея повышения лимита с 1 до 2–3 миллионов тенге на три месяца обсуждается активно. Сторонники считают, что такие меры позволят отличить предпринимательскую деятельность от бытовых переводов между родственниками и друзьями, избежав лишнего административного давления.

Окончательное решение по новому лимиту пока не принято, однако обсуждение продолжается как в экспертной среде, так и среди простых граждан.