Выезд детей из России в Казахстан станет возможен только по загранпаспорту

С января 2026 года изменятся правила пересечения границы для несовершеннолетних россиян. Теперь поездки в страны ЕАЭС и некоторые другие государства будут возможны лишь при наличии заграничного паспорта, сообщает Lada.kz.

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Что изменится с 19 января 2026 года

Согласно новым правилам, дети младше 14 лет смогут выезжать из России в Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Абхазию и Южную Осетию исключительно при наличии загранпаспорта.

До указанной даты, то есть до 19 января 2026 года, допускается пересечение границы по свидетельству о рождении, однако с одним обязательным условием — в документе должна быть отметка о гражданстве Российской Федерации. Это требование действует с 2024 года.

Законодательная база: что стоит за нововведением

Ужесточение порядка пересечения границы для детей закреплено в обновленных редакциях федеральных законов «О Государственной границе РФ» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Документ уже прошёл все стадии согласования — его приняла Госдума, одобрил Совет Федерации, и в июле 2025 года он был официально опубликован на портале правовой информации, что означает вступление его в законную силу.

Биометрия для иностранцев: новая реальность

Контекстом к новым требованиям служит запуск масштабного проекта по сбору биометрических данных у иностранцев. С 30 июня 2025 года Россия предлагает гражданам стран с безвизовым режимом, в том числе Казахстана, заранее регистрироваться в системе ruID и подавать заявление о въезде.

В рамках этой процедуры иностранцы могут:

пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) ;

загрузить фото паспорта и лица ;

записать голосовой файл.

По заверениям российской стороны, участие в биометрической программе добровольное, однако в будущем оно может стать ключевым условием для беспрепятственного въезда в страну.