18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.07.2025, 10:05

Выезд детей из России в Казахстан станет возможен только по загранпаспорту

Новости Казахстана 0 1 037

С января 2026 года изменятся правила пересечения границы для несовершеннолетних россиян. Теперь поездки в страны ЕАЭС и некоторые другие государства будут возможны лишь при наличии заграничного паспорта, сообщает Lada.kz. 

Фото: news365.ru
Фото: news365.ru

Что изменится с 19 января 2026 года

Согласно новым правилам, дети младше 14 лет смогут выезжать из России в Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Абхазию и Южную Осетию исключительно при наличии загранпаспорта.

До указанной даты, то есть до 19 января 2026 года, допускается пересечение границы по свидетельству о рождении, однако с одним обязательным условием — в документе должна быть отметка о гражданстве Российской Федерации. Это требование действует с 2024 года.

Законодательная база: что стоит за нововведением

Ужесточение порядка пересечения границы для детей закреплено в обновленных редакциях федеральных законов «О Государственной границе РФ» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Документ уже прошёл все стадии согласования — его приняла Госдума, одобрил Совет Федерации, и в июле 2025 года он был официально опубликован на портале правовой информации, что означает вступление его в законную силу.

Биометрия для иностранцев: новая реальность

Контекстом к новым требованиям служит запуск масштабного проекта по сбору биометрических данных у иностранцев. С 30 июня 2025 года Россия предлагает гражданам стран с безвизовым режимом, в том числе Казахстана, заранее регистрироваться в системе ruID и подавать заявление о въезде.

В рамках этой процедуры иностранцы могут:

  • пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

  • загрузить фото паспорта и лица;

  • записать голосовой файл.

По заверениям российской стороны, участие в биометрической программе добровольное, однако в будущем оно может стать ключевым условием для беспрепятственного въезда в страну.

3
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…