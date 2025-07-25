В Казахстане с 12 июля в общественных местах нельзя закрывать лицо — разъяснение полиции

Согласно вступившим в силу законодательным изменениям, на территории Казахстана запрещено ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Об этом сообщили в МВД РК, передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Усиление безопасности и поддержание порядка

Как пояснили в полиции, главная цель новых норм — повышение уровня общественной безопасности, облегчение процесса установления личности и укрепление правопорядка. В ведомстве подчеркнули, что запрет не нарушает конституционные права граждан, включая свободу вероисповедания.

Что именно попадает под запрет

По информации участковых инспекторов, ограничения касаются тех предметов одежды, которые полностью закрывают лицо и затрудняют его идентификацию. В частности, речь идёт о масках, никабах и аналогичных элементах гардероба.

В то же время религиозные головные уборы и накидки, не скрывающие лицо — такие как хиджаб, шейла, химар, аль-амира — под запрет не подпадают.

Для кого предусмотрены исключения

В отдельных случаях ношение одежды, закрывающей лицо, допускается. Это касается:

людей с медицинскими показаниями;

граждан, соблюдающих меры в неблагоприятных погодных условиях;

сотрудников, исполняющих служебные обязанности;

участников спортивных соревнований, культурных мероприятий;

работников гражданской защиты.

Профилактика правонарушений и напоминание о киберугрозах

В рамках разъяснительной работы полицейские также провели беседы с гражданами о профилактике правонарушений. Особое внимание было уделено теме интернет-мошенничества — одного из наиболее распространённых видов преступлений, на которые часто попадаются доверчивые люди.

На основе какого закона действует запрет

Запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, закреплён в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел».