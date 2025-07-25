Олжас Бектенов призвал Прикаспийские государства объединиться для спасения Каспия

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выступил на первой Международной экологической конференции, проходившей в Манжероке (Республика Алтай), где обозначил ключевые экологические вызовы региона. В центре внимания — проблема обмеления Каспийского моря и вопросы трансграничного сотрудничества в охране окружающей среды, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz

Экология — приоритет устойчивого развития

Открывая пленарное заседание, Бектенов подчеркнул, что экологическая безопасность — это не просто элемент «зеленой» повестки, а стратегический фактор устойчивого развития государства. Казахстан, по его словам, последовательно реализует политику охраны окружающей среды и прививает бережное отношение к природе на уровне повседневной жизни граждан.

«Таза Қазақстан» — от акции к народному движению

Особое внимание Премьер-министр уделил программе «Таза Қазақстан», запущенной по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Эта инициатива изначально задумывалась как масштабная экоакция, но со временем превратилась в полноценное общественное движение, охватывающее все регионы страны.

В рамках программы регулярно проходят мероприятия по очистке берегов рек и озер, высадке деревьев и благоустройству природных территорий. Цель — сформировать экологическую культуру и личную ответственность за сохранение природы у каждого казахстанца.

Модернизация экологического законодательства и технологий

Правительство Казахстана проводит активную работу по обновлению природоохранной политики. Среди ключевых шагов:

модернизация экологического законодательства;

внедрение современных природосберегающих технологий;

цифровизация системы экологического контроля.

Кроме того, формируется Фонд охраны биоразнообразия и расширяется сеть особо охраняемых природных территорий. Ведется работа по восстановлению популяций редких и исчезающих видов животных: тугайного оленя, архара, кулана, джейрана и снежного барса. Также Казахстан инициировал проекты по возвращению в природу туранского тигра и лошади Пржевальского.

Каспий в опасности: нужен общий план действий

Олжас Бектенов особо подчеркнул тревожную тенденцию снижения уровня Каспийского моря, наблюдаемую с начала 2000-х годов. По его словам, проблема требует скоординированных усилий всех прикаспийских стран.

Для изучения процессов, происходящих в Каспии, в Казахстане создан специализированный научно-исследовательский институт. Однако научные прогнозы вызывают обеспокоенность, а потому, как отметил Премьер-министр, необходима срочная выработка совместной стратегии по сохранению этого уникального водоема.

Восстановление Приаралья: новый импульс

Глава правительства также напомнил о многолетней работе Казахстана по восстановлению Приаралья. В частности, республика возглавляет Международный фонд спасения Арала. Среди реализуемых инициатив:

укрепление Кокаральской дамбы;

восстановление дельты Сырдарьи;

развитие рыбной отрасли;

озеленение высохшего дна бывшего Аральского моря.

Защита ледников — задача регионального масштаба

Еще одной важной темой выступления стала проблема таяния ледников Центральной Азии. По оценкам ученых, к 2100 году их объем может сократиться в разы. В связи с этим Казахстан предложил на саммите в Эр-Рияде международное Партнерство водных башен — платформу для координации усилий в изучении и защите ледников.

Ключевую роль в этом процессе играет Центрально-Азиатский гляциологический центр в Алматы, работающий под эгидой ЮНЕСКО. Он уже стал ведущей научной площадкой региона в области гляциологических исследований.

Казахстан открыт к совместным водным проектам

В контексте рационального водопользования Олжас Бектенов отметил готовность Казахстана к участию в совместных гидротехнических проектах. Речь идет о регулировании работы водохранилищ, автоматизации учета воды и повышении эффективности использования водных ресурсов в регионе.

Символичное место диалога

Завершая свое выступление, Премьер-министр подчеркнул символичность того, что форум проходит именно в Алтае — колыбели тюркской цивилизации. Это подчеркивает важность культурно-гуманитарного взаимодействия в поиске экологических решений.

Международное участие и новые горизонты

В конференции приняли участие главы правительств России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и представители Туркменистана. Участники обсуждали широкий спектр вопросов — от снижения уровня Каспия до внедрения «зеленых» технологий и развития трансграничного экотуризма.

Форум стал площадкой для обмена опытом, согласования подходов и выработки совместных стратегий, необходимых для сохранения окружающей среды и устойчивого будущего всего региона.