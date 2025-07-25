Как четырёхдневная рабочая неделя скажется на зарплатах казахстанцев

В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, как переход на сокращённую рабочую неделю может повлиять на доходы работающих граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: tgstat.ru

Четырёхдневка возможна уже давно

Как отметил представитель ведомства Шалкар Оразбеков, возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю существует в Казахстане уже с 2015 года. Более того, соответствующая норма была закреплена и в новом Социальном кодексе, вступившем в силу в 2023 году.

— Это означает, что работодатель и работник могут по взаимному согласию установить сокращённый график труда, — пояснил Оразбеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК).

Зарплата зависит от объёма работы

Ключевой момент, на который обратили внимание в Министерстве труда — это соотношение оплаты и фактически отработанного времени. Согласно Трудовому кодексу, заработная плата выплачивается пропорционально выполненной работе. То есть при уменьшении количества рабочих дней логично снижается и общий объём отработанных часов, а вместе с ним — и размер оплаты.

— Если сотрудник переходит на четырёхдневную неделю, то и зарплата, как правило, будет начисляться исходя из уменьшенного объёма работы, — уточнил Оразбеков.

Исключения возможны — по решению работодателя

Тем не менее, сокращение рабочей недели не обязательно означает снижение доходов. Оразбеков подчеркнул, что если работодатель решит сохранить прежний уровень заработной платы, несмотря на сокращение количества рабочих дней, это допустимо.

— Такая инициатива не нарушает нормы Трудового кодекса, — заверил представитель Минтруда. — Работодатель вправе устанавливать благоприятные условия труда, включая сохранение заработной платы при уменьшении трудовой нагрузки.

Вывод: решение — за работодателем и работником

Таким образом, введение четырёхдневной рабочей недели возможно и законодательно разрешено, но её последствия для зарплаты будут зависеть от конкретных договорённостей между работодателем и сотрудником. Закон допускает как пропорциональное снижение оплаты, так и её сохранение на прежнем уровне — всё зависит от политик конкретной организации.