Казахстанцам откроют данные всех КСК и ОСИ: кто управляет вашим домом?

До конца 2025 года в Казахстане появится публичный онлайн-реестр всех организаций, управляющих многоквартирными домами. Жители смогут в любой момент проверить, кто обслуживает их дом, как формируются тарифы и как расходуются собранные средства, сообщает Lada.kz.
В Министерстве индустрии и строительства сообщили о запуске национального проекта, направленного на наведение порядка в жилищно-коммунальной сфере. По словам ведомства, сегодня жильцы сталкиваются с нехваткой базовой информации: нередко они не знают, кто управляет их домом, не могут получить отчётность или узнают о смене управляющей компании только постфактум.
Единый реестр будет доступен онлайн и включит в себя следующие сведения:
название и статус управляющей организации (КСК, ТОО, ОСИ и др.);
наличие официальной регистрации;
утверждённые тарифы и сметы;
ответственное лицо за содержание дома и реагирование на аварии;
информация о специальном счёте на капитальный ремонт.
Эта база станет особенно полезной для новых собственников или тех, кто только собирается приобрести жильё.
Все управляющие структуры будут обязаны внести свои данные в реестр до конца 2025 года. В случае отказа или игнорирования требований к ним будут применяться административные меры, вплоть до штрафов.
Таким образом, государство намерено упорядочить и легализовать деятельность в сфере ЖКХ, снизить уровень теневого управления и повысить ответственность обслуживающих компаний.
Инициатива преследует сразу несколько ключевых целей:
повышение прозрачности деятельности КСК, ОСИ и ТОО;
снижение количества жалоб и конфликтов между жильцами и управдомами;
усиление государственного контроля над сферой ЖКХ;
обеспечение реальной защиты прав собственников квартир.
Фактически это означает, что казахстанцы получат не просто источник информации, но и эффективный инструмент влияния на тех, кто управляет их домами.
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