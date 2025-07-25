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25.07.2025, 14:26

Казахстанцам откроют данные всех КСК и ОСИ: кто управляет вашим домом?

Новости Казахстана 0 333

До конца 2025 года в Казахстане появится публичный онлайн-реестр всех организаций, управляющих многоквартирными домами. Жители смогут в любой момент проверить, кто обслуживает их дом, как формируются тарифы и как расходуются собранные средства, сообщает Lada.kz. 

Фото: kostanews.kz
Фото: kostanews.kz

Прозрачность вместо неизвестности

В Министерстве индустрии и строительства сообщили о запуске национального проекта, направленного на наведение порядка в жилищно-коммунальной сфере. По словам ведомства, сегодня жильцы сталкиваются с нехваткой базовой информации: нередко они не знают, кто управляет их домом, не могут получить отчётность или узнают о смене управляющей компании только постфактум.

Полная информация в несколько кликов

Единый реестр будет доступен онлайн и включит в себя следующие сведения:

  • название и статус управляющей организации (КСК, ТОО, ОСИ и др.);

  • наличие официальной регистрации;

  • утверждённые тарифы и сметы;

  • ответственное лицо за содержание дома и реагирование на аварии;

  • информация о специальном счёте на капитальный ремонт.

Эта база станет особенно полезной для новых собственников или тех, кто только собирается приобрести жильё.

Новые обязанности для управляющих компаний

Все управляющие структуры будут обязаны внести свои данные в реестр до конца 2025 года. В случае отказа или игнорирования требований к ним будут применяться административные меры, вплоть до штрафов.

Таким образом, государство намерено упорядочить и легализовать деятельность в сфере ЖКХ, снизить уровень теневого управления и повысить ответственность обслуживающих компаний.

Цели проекта: защита прав жильцов и контроль качества

Инициатива преследует сразу несколько ключевых целей:

  • повышение прозрачности деятельности КСК, ОСИ и ТОО;

  • снижение количества жалоб и конфликтов между жильцами и управдомами;

  • усиление государственного контроля над сферой ЖКХ;

  • обеспечение реальной защиты прав собственников квартир.

Фактически это означает, что казахстанцы получат не просто источник информации, но и эффективный инструмент влияния на тех, кто управляет их домами.

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