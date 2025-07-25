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25.07.2025, 14:58

Овощной шок: почему лук в Казахстане дорожает быстрее бензина

Новости Казахстана 0 376

Рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане не сбавляет обороты. По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция на СЗПТ составила 9,4%, что лишь незначительно выше июльского показателя – 9,3%. С начала года продукты первой необходимости подорожали на 7,8%, а недельный прирост составляет скромные 0,1%. Несмотря на замедление темпов, говорить о снижении инфляционного давления пока рано, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Овощи — главный драйвер инфляции

Наибольший вклад в рост цен внесли овощи. Особенно резко подорожал репчатый лук, который с начала года прибавил в цене 71,7%, а в годовом выражении — 83,4%. В отдельных регионах ситуация еще более напряжённая:

  • Семей — +127% за год

  • Караганда — +125,7%

  • Актобе — +89,2%

Сильный рост цен также зафиксирован на морковь (+65,5%), картофель (+41%) и капусту (+31,9%). Причинами такого скачка стали сезонные факторы, перебои с логистикой, а также колебания курса валют, влияющие на стоимость импортных компонентов и топлива.

Что дешевеет: приятные исключения

На фоне общего удорожания некоторые продукты, напротив, стали доступнее:

  • Рис подешевел на 16,7%

  • Гречка — на 10%

  • Мука — на 4,7%

  • Яйца — на 1,8%

Цены на мясо, молочные продукты, сахар и соль демонстрируют сдержанный рост — в пределах 3–15%, что говорит о более устойчивом положении этих сегментов на фоне нестабильного овощного рынка.

Цены по регионам: от Туркестана до Актау

Разброс цен по регионам остается значительным. Лидерами по общему росту цен стали:

  • Атырау,

  • Талдыкорган,

  • Актау — прирост более 11%.

Некоторые товары особенно дорого стоят именно в этих городах:

  • Мука в Актау — 307 тг/кг

  • Масло подсолнечное — 896 тг/л

  • Говядина — 3 338 тг/кг

  • Хлеб в Алматы — 273 тг/кг

  • Яйца в Алматы — 597 тг/десяток

  • Сахар в Усть-Каменогорске — 482 тг/кг

Цены на лук ярко демонстрируют региональные диспропорции: в Семее килограмм стоит около 293 тг, а в Туркестане — всего 165 тг. Такой контраст отражает не только логистические трудности, но и неравномерный уровень доходов населения по регионам.

Временное затишье или иллюзия стабильности?

За последнюю неделю значительных ценовых колебаний не зафиксировано. Более того, некоторые овощи, такие как картофель и морковь, даже немного подешевели — на 3,5% и 2,4% соответственно. Однако эксперты предупреждают: текущее затишье может оказаться временным. Ослабление тенге по отношению к основным валютам создает предпосылки для нового витка удорожания.

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