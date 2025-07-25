В Астане вынесли приговор Перизат Кайрат и ее матери

Суд столицы завершил громкое дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого стали глава благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Обе женщины признаны виновными в совершении тяжких финансовых преступлений, связанных с хищением и отмыванием средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Обвинения: мошенничество и легализация преступных доходов

Перизат Кайрат инкриминировались два серьезных состава преступления:

Статья 190, часть 4, пункт 2 УК РК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере;

Статья 218, часть 3, пункт 3 УК РК — легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору, также в особо крупном размере.

Суд установил, что Кайрат, злоупотребляя доверием, присваивала пожертвования, предназначенные для оказания помощи нуждающимся.

10 лет лишения свободы и запрет на работу в благотворительности

По итогам судебного процесса Перизат Кайрат признана виновной и приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд наложил десятилетний запрет на любую деятельность, связанную с привлечением средств на благотворительные цели.

Судья также постановил лишить ее государственной награды "Шапагат", ранее врученной за вклад в социальную сферу.

Приговор матери: 7 лет заключения

Соучастницей преступной схемы признана и мать обвиняемой — Гайни Алашбаева. Суд вынес ей аналогичные обвинения по тем же статьям Уголовного кодекса и приговорил к 7 годам лишения свободы. В ее отношении также применена конфискация имущества и запрет на участие в благотворительных инициативах сроком на 10 лет.

Резонансное дело завершено

Дело фонда BIZ BIRGEMIZ вызвало широкий общественный резонанс, поскольку организация позиционировала себя как социально ориентированная структура, помогающая уязвимым категориям населения. Приговор суда ставит точку в этой истории, подчеркивая необходимость жесткого контроля за благотворительными фондами и ответственностью их руководителей.