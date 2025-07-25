В Астане вынесли приговор Перизат Кайрат и ее матери

Суд столицы завершил громкое дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого стали глава благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Обе женщины признаны виновными в совершении тяжких финансовых преступлений, связанных с хищением и отмыванием средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Перизат Кайрат инкриминировались два серьезных состава преступления:
Статья 190, часть 4, пункт 2 УК РК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере;
Статья 218, часть 3, пункт 3 УК РК — легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору, также в особо крупном размере.
Суд установил, что Кайрат, злоупотребляя доверием, присваивала пожертвования, предназначенные для оказания помощи нуждающимся.
По итогам судебного процесса Перизат Кайрат признана виновной и приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд наложил десятилетний запрет на любую деятельность, связанную с привлечением средств на благотворительные цели.
Судья также постановил лишить ее государственной награды "Шапагат", ранее врученной за вклад в социальную сферу.
Соучастницей преступной схемы признана и мать обвиняемой — Гайни Алашбаева. Суд вынес ей аналогичные обвинения по тем же статьям Уголовного кодекса и приговорил к 7 годам лишения свободы. В ее отношении также применена конфискация имущества и запрет на участие в благотворительных инициативах сроком на 10 лет.
Дело фонда BIZ BIRGEMIZ вызвало широкий общественный резонанс, поскольку организация позиционировала себя как социально ориентированная структура, помогающая уязвимым категориям населения. Приговор суда ставит точку в этой истории, подчеркивая необходимость жесткого контроля за благотворительными фондами и ответственностью их руководителей.
Комментарии0 комментарий(ев)