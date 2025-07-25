18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.07.2025, 15:48

В Астане вынесли приговор Перизат Кайрат и ее матери

Новости Казахстана 0 520

Суд столицы завершил громкое дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого стали глава благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Обе женщины признаны виновными в совершении тяжких финансовых преступлений, связанных с хищением и отмыванием средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Обвинения: мошенничество и легализация преступных доходов

Перизат Кайрат инкриминировались два серьезных состава преступления:

  • Статья 190, часть 4, пункт 2 УК РК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере;

  • Статья 218, часть 3, пункт 3 УК РК — легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору, также в особо крупном размере.

Суд установил, что Кайрат, злоупотребляя доверием, присваивала пожертвования, предназначенные для оказания помощи нуждающимся.

10 лет лишения свободы и запрет на работу в благотворительности

По итогам судебного процесса Перизат Кайрат признана виновной и приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд наложил десятилетний запрет на любую деятельность, связанную с привлечением средств на благотворительные цели.

Судья также постановил лишить ее государственной награды "Шапагат", ранее врученной за вклад в социальную сферу.

Приговор матери: 7 лет заключения

Соучастницей преступной схемы признана и мать обвиняемой — Гайни Алашбаева. Суд вынес ей аналогичные обвинения по тем же статьям Уголовного кодекса и приговорил к 7 годам лишения свободы. В ее отношении также применена конфискация имущества и запрет на участие в благотворительных инициативах сроком на 10 лет.

Резонансное дело завершено

Дело фонда BIZ BIRGEMIZ вызвало широкий общественный резонанс, поскольку организация позиционировала себя как социально ориентированная структура, помогающая уязвимым категориям населения. Приговор суда ставит точку в этой истории, подчеркивая необходимость жесткого контроля за благотворительными фондами и ответственностью их руководителей.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…