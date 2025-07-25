В Казахстане пропал военный вертолет: на борту находились три человека

25 июля 2025 года в Алматинской области началась масштабная поисково-спасательная операция после исчезновения военного вертолета EC-145. Как стало известно, воздушное судно вылетело из населенного пункта Луговое, но вскоре с ним была потеряна связь, сообщает Lada.kz со ссылкой на EGOV.PRESS.

© Фото : Минобороны Казахстана

Вертолет EC-145 исчез после вылета из Лугового

Инцидент произошел в утренние часы в районе Отара. На борту находились три члена экипажа. С того момента связь с ними не удается восстановить.

К поискам привлечены все экстренные службы

Операцию по поиску пропавшего вертолета координируют сразу несколько ведомств. В ней задействованы:

подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС),

бойцы Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО),

силы Министерства обороны Республики Казахстан.

К участию привлечены два вертолета, а также наземные группы, которые прочесывают возможные районы крушения или аварийной посадки.

Военные подтвердили происшествие

Информацию о пропаже воздушного судна официально подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны. Представители ведомства сообщили изданию Sputnik Казахстан, что на место направлены дополнительные борта Министерства обороны для расширения зоны поиска.

Ожидается, что официальный комментарий с деталями инцидента будет опубликован позже.