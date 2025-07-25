В Казахстане пропал военный вертолет: на борту находились три человека

25 июля 2025 года в Алматинской области началась масштабная поисково-спасательная операция после исчезновения военного вертолета EC-145. Как стало известно, воздушное судно вылетело из населенного пункта Луговое, но вскоре с ним была потеряна связь, сообщает Lada.kz со ссылкой на
Инцидент произошел в утренние часы в районе Отара. На борту находились три члена экипажа. С того момента связь с ними не удается восстановить.
Операцию по поиску пропавшего вертолета координируют сразу несколько ведомств. В ней задействованы:
подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС),
бойцы Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО),
силы Министерства обороны Республики Казахстан.
К участию привлечены два вертолета, а также наземные группы, которые прочесывают возможные районы крушения или аварийной посадки.
Информацию о пропаже воздушного судна официально подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны. Представители ведомства сообщили изданию Sputnik Казахстан, что на место направлены дополнительные борта Министерства обороны для расширения зоны поиска.
Ожидается, что официальный комментарий с деталями инцидента будет опубликован позже.
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