“Качать” тенге не дадим: Нацбанк пообещал ударить по спекулянтам

Курс национальной валюты Казахстана демонстрирует ослабление, но Национальный банк считает текущее снижение временным и вызванным сезонными факторами. В случае нестабильности регулятор готов к валютным интервенциям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Колебания курса: что происходит с тенге

Как сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, в последние дни курс тенге стабилизировался в диапазоне 544–545 тенге за доллар. С начала 2025 года валюта ослабла на 3,8%, а с начала июля — на 4,9%.

По словам представителя Нацбанка, текущее ослабление происходит при сохранении благоприятной макроэкономической конъюнктуры и объясняется преимущественно рыночными и сезонными факторами.

«На фоне стабильных цен на нефть и ослабления доллара на внешних рынках тенге оценивается как фундаментально недооценённый», — подчеркнула Молдабекова.

Почему тенге дешевеет: ключевые факторы

Национальный банк отмечает ряд причин, влияющих на увеличение спроса на иностранную валюту:

Активное освоение бюджетных средств , что приводит к росту государственных закупок;

Увеличение импорта , в том числе оборудования и комплектующих, особенно со стороны автосборочных предприятий;

Рост туризма в летний сезон , который традиционно сопровождается повышенным спросом на доллары;

Выплата дивидендов крупными компаниями по депозитарным распискам, размещённым за рубежом — это требует закупки иностранной валюты.

«В частности, наблюдается активность в автомобильном секторе, где растёт объём закупок как готовых авто, так и деталей для сборки», — отметила зампред Нацбанка.

Валютный рынок под контролем: регулятор готов к действиям

Национальный банк не видит признаков спекулятивных операций на валютном рынке. Тем не менее, регулятор внимательно следит за ситуацией и заявляет о готовности вмешаться при необходимости.

«Если мы зафиксируем попытки раскачать рынок, будут предприняты решительные меры, включая валютные интервенции», — заявила Молдабекова.

Она добавила, что объём международных резервов Казахстана составляет 52,2 миллиарда долларов, что обеспечивает достаточную устойчивость и возможность для поддержки национальной валюты.

Поможет и квазигоссектор

В Нацбанке также сообщили о координации с компаниями квазигосударственного сектора. Одна из таких организаций в ближайшее время планирует провести продажу крупного объема валюты, привлечённой за счёт внешнего займа.

По оценке регулятора, такие действия создадут дополнительное предложение на валютном рынке и поспособствуют стабилизации курса.