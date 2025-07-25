18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.07.2025, 17:33

529 казахстанцев подписали контракты с армией РФ: Украина бьёт тревогу - МИД РК начал проверку

Новости Казахстана 0 784

С начала 2025 года сотни граждан Казахстана подписали контракты с российскими вооруженными силами для участия в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщает украинский проект Координационного штаба по делам военнопленных «Хочу жить», передает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: wishescards.ru
Фото: wishescards.ru

Масштабы вовлечения: сотни завербованных

По данным проекта, за первые шесть месяцев 2025 года не менее 529 граждан Казахстана заключили контракты с Вооружёнными силами Российской Федерации. Весной украинская сторона уже публиковала предварительный список, где фигурировали 661 казахстанец, предположительно завербованный для участия в боевых действиях.

Реакция Казахстана: дипломатия и расследования

После публикации этих сведений казахстанский консул в Украине Бауржан Бегалимов провел встречу с представителями украинского штаба по вопросам военнопленных. Он заверил, что:

  • В Казахстане будут усилены меры по информированию населения о правовых последствиях участия в войне;

  • Будет организовано расследование каждого случая, указанного в опубликованных списках.

Украинская сторона обеспокоена: вербовка продолжается

Несмотря на заверения казахстанской стороны, украинские официальные лица подчеркивают, что вербовка граждан из стран Центральной Азии продолжается. По их словам, финансовая мотивация — ключевой фактор, которым пользуются вербовщики. Это вызывает обеспокоенность, так как речь идёт не только о нарушениях закона, но и о утрате человеческого капитала для стран региона.

Законодательство Казахстана: за участие в войне — тюрьма

В казахстанском законодательстве предусмотрена ответственность за участие граждан страны в вооруженных конфликтах за рубежом:

  • Статья 172 УК РК — умышленное участие в вооружённом конфликте без признаков наемничества:
    от 5 до 9 лет лишения свободы.

  • Статья 170 УК РК — наемничество:
    от 7 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы, с возможной конфискацией имущества и лишением гражданства.

Заключение

Факты массовой вербовки казахстанцев для участия в войне на территории другого государства вызывают тревогу как внутри страны, так и за её пределами. В условиях международной нестабильности Казахстану предстоит не только пресекать подобные случаи, но и активно работать над повышением правовой осведомлённости своих граждан.

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…