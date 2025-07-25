529 казахстанцев подписали контракты с армией РФ: Украина бьёт тревогу - МИД РК начал проверку

С начала 2025 года сотни граждан Казахстана подписали контракты с российскими вооруженными силами для участия в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщает украинский проект Координационного штаба по делам военнопленных «Хочу жить», передает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
По данным проекта, за первые шесть месяцев 2025 года не менее 529 граждан Казахстана заключили контракты с Вооружёнными силами Российской Федерации. Весной украинская сторона уже публиковала предварительный список, где фигурировали 661 казахстанец, предположительно завербованный для участия в боевых действиях.
После публикации этих сведений казахстанский консул в Украине Бауржан Бегалимов провел встречу с представителями украинского штаба по вопросам военнопленных. Он заверил, что:
В Казахстане будут усилены меры по информированию населения о правовых последствиях участия в войне;
Будет организовано расследование каждого случая, указанного в опубликованных списках.
Несмотря на заверения казахстанской стороны, украинские официальные лица подчеркивают, что вербовка граждан из стран Центральной Азии продолжается. По их словам, финансовая мотивация — ключевой фактор, которым пользуются вербовщики. Это вызывает обеспокоенность, так как речь идёт не только о нарушениях закона, но и о утрате человеческого капитала для стран региона.
В казахстанском законодательстве предусмотрена ответственность за участие граждан страны в вооруженных конфликтах за рубежом:
Статья 172 УК РК — умышленное участие в вооружённом конфликте без признаков наемничества:
от 5 до 9 лет лишения свободы.
Статья 170 УК РК — наемничество:
от 7 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы, с возможной конфискацией имущества и лишением гражданства.
Факты массовой вербовки казахстанцев для участия в войне на территории другого государства вызывают тревогу как внутри страны, так и за её пределами. В условиях международной нестабильности Казахстану предстоит не только пресекать подобные случаи, но и активно работать над повышением правовой осведомлённости своих граждан.
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