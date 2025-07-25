529 казахстанцев подписали контракты с армией РФ: Украина бьёт тревогу - МИД РК начал проверку

С начала 2025 года сотни граждан Казахстана подписали контракты с российскими вооруженными силами для участия в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщает украинский проект Координационного штаба по делам военнопленных «Хочу жить», передает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: wishescards.ru

Масштабы вовлечения: сотни завербованных

По данным проекта, за первые шесть месяцев 2025 года не менее 529 граждан Казахстана заключили контракты с Вооружёнными силами Российской Федерации. Весной украинская сторона уже публиковала предварительный список, где фигурировали 661 казахстанец, предположительно завербованный для участия в боевых действиях.

Реакция Казахстана: дипломатия и расследования

После публикации этих сведений казахстанский консул в Украине Бауржан Бегалимов провел встречу с представителями украинского штаба по вопросам военнопленных. Он заверил, что:

В Казахстане будут усилены меры по информированию населения о правовых последствиях участия в войне;

Будет организовано расследование каждого случая, указанного в опубликованных списках.

Украинская сторона обеспокоена: вербовка продолжается

Несмотря на заверения казахстанской стороны, украинские официальные лица подчеркивают, что вербовка граждан из стран Центральной Азии продолжается. По их словам, финансовая мотивация — ключевой фактор, которым пользуются вербовщики. Это вызывает обеспокоенность, так как речь идёт не только о нарушениях закона, но и о утрате человеческого капитала для стран региона.

Законодательство Казахстана: за участие в войне — тюрьма

В казахстанском законодательстве предусмотрена ответственность за участие граждан страны в вооруженных конфликтах за рубежом:

Статья 172 УК РК — умышленное участие в вооружённом конфликте без признаков наемничества:

от 5 до 9 лет лишения свободы .

Статья 170 УК РК — наемничество:

от 7 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы, с возможной конфискацией имущества и лишением гражданства.

Заключение

Факты массовой вербовки казахстанцев для участия в войне на территории другого государства вызывают тревогу как внутри страны, так и за её пределами. В условиях международной нестабильности Казахстану предстоит не только пресекать подобные случаи, но и активно работать над повышением правовой осведомлённости своих граждан.