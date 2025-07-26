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25.07.2025, 19:13

Оператор Кашагана оштрафован на миллиарды тенге

Новости Казахстана 0 354

Оператор одного из крупнейших нефтяных проектов Казахстана — North Caspian Operating Company (NCOC) — оштрафован на 3,6 миллиарда тенге за нарушение экологического законодательства. Об этом сообщила прокуратура Атырауской области, передает Lada.kz со ссылкой на vlast.kz.

Фото: ncoc.kz
Фото: ncoc.kz

Превышение нормативов по сжиганию газа

По данным надзорного органа, компания осуществляла сверхнормативное сжигание сырого газа на факелах без необходимого экологического разрешения. Такие действия противоречат установленным правилам проведения операций по недропользованию.

На основании выявленных нарушений прокуратура привлекла NCOC к административной ответственности по статье 356 Кодекса об административных правонарушениях РК. В результате экологический ущерб на сумму 3,6 млрд тенге был полностью взыскан в государственный бюджет.

Ранее компания уже штрафовалась

Это не первый случай, когда NCOC сталкивается с финансовыми санкциями за экологические нарушения. В январе 2025 года Межрайонный экономический суд Астаны постановил взыскать с компании 3,5 млрд тенге за аналогичное нарушение — несанкционированное сжигание газа. Иск был инициирован одной из структур Министерства энергетики после неоднократных предупреждений, запрещающих сжигание сырого газа вне аварийных ситуаций.

В новом сообщении прокуратуры не уточняется, связан ли текущий штраф с январским решением суда, или же речь идет о дополнительной санкции за иные эпизоды нарушения.

Масштабные претензии государства к NCOC

Претензии казахстанского правительства к участникам консорциума NCOC не ограничиваются эпизодами с сжиганием газа. В 2023 году консорциуму был выставлен рекордный штраф — 2,3 триллиона тенге (около $4,8 млрд) — за хранение чрезмерного объема серы на территории месторождения Кашаган. Компания категорически отвергла обвинения.

В ответ на действия властей NCOC подала жалобу в Верховный суд с целью оспорить решение апелляционной инстанции, поддержавшей позицию государства.

Судебное разбирательство продолжается

Верховный суд Казахстана начал рассматривать апелляцию NCOC в феврале 2024 года. По последней информации, в июле 2025 года дело было возвращено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Тем временем, в ноябре 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники сообщало, что инвесторы Кашагана предлагали различные пути досудебного урегулирования штрафа в размере $5 млрд. Однако Министерство национальной экономики Казахстана официально заявило, что подобных предложений от разработчиков проекта не поступало.

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