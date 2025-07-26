Казахстанцы разочаровались в долларах и евро: что происходит на валютном рынке?

В июне 2025 года казахстанцы значительно сократили покупки иностранной валюты, сообщает LS со ссылкой на данные Национального банка. Объем проданных долларов США в обменных пунктах составил 109,4 млрд тенге — это почти в 1,5 раза меньше, чем месяцем ранее, передает Lada.kz.

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Лидером по объемам покупок американской валюты традиционно остается Алматы — горожане приобрели долларов на 33,9 млрд тенге, что на 1,9 раза меньше майского показателя. В Шымкенте объем покупок снизился до 25,9 млрд тенге (-1,5 раза), а в Астане — до 8,5 млрд тенге, что на 18,3% меньше, чем в мае.

Евро практически перестали покупать

Еще более резкое падение наблюдается по спросу на евро. За июнь казахстанцы приобрели евро всего на 1,1 млрд тенге, тогда как в мае эта сумма составляла 13,8 млрд тенге. Таким образом, спрос на единую европейскую валюту сократился в 12,5 раза.

Наибольший объем покупок евро также пришелся на Алматы — 3,4 млрд тенге. Далее следуют Шымкент с показателем в 1,2 млрд тенге и Мангистауская область — 229,6 млн тенге.

В обменниках — избыток рублей

На фоне снижения спроса на основные валюты, в обменных пунктах страны вырос объем накопленных российских рублей. Если в мае сумма наличных рублей составляла 35,7 млрд тенге, то в июне она увеличилась до 40,5 млрд тенге.

Интерес к юаню продолжает снижаться

Падение интереса населения коснулось и китайского юаня. По данным Нацбанка, объем чистой покупки этой валюты составил всего 16,6 млн тенге, что указывает на крайне низкий спрос.