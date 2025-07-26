«Мы уже похоронили троих малышей»: детский омбудсмен Павлодарской области эмоционально обратилась к родителям

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева эмоционально обратилась к родителям после очередного случая с падением ребенка из окна многоэтажки, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Она сообщила, что 25 июля в Казахстане случилась очередная трагедия. Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома и сейчас находится в реанимации.

- Только что выпал очередной маленький ребенок. Маленький ребенок, оставшийся один выпал из окна третьего этажа. Рлдители, каждый раз я открываю эту сводку, и каждый раз мне страшно. Ну сколько раз мы должны сказать? На каком языке нужно говорить с вами? Что вы должны услышать? Кто должен прийти к вам: Президент, аким, прокурор, заведующий детским садиком? Кто должен прийти к вам домой, чтобы сделать безопасной жизнь вашего ребёнка? Родители, зачем вы рожаете детей, если не можете обеспечить их безопасность. Мы в этом году уже похоронили трех деток. Двое деток - это детки с особыми обдразовательными потребностями, - обратилась Шакенева.

По последним данным, в регионе из окон выпало уже 13 детей.