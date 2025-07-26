Обломки пропавшего военного вертолёта найдены в Алматинской области

В Алматинской области найдены обломки военного вертолёта, который пропал с радаров 25 июля. Об этом сообщили в МЧС, передаёт Lada.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан продолжает круглосуточную поисково-спасательную операцию по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом Сил воздушной обороны Республики Казахстан, с которым ранее была потеряна связь в районе населённого пункта Отар.

Известно, что оперативным штабом командного центра МЧС был проведен космический мониторинг, в результате которого на акватории озера Сорбулак Алматинской области было обнаружено пятно, которое предположительно имело масляную природу. Спасатели МЧС оперативно выехали в указанный район и в результате обследования местности обнаружили фрагменты воздушного судна, предположительно, принадлежащего Силам воздушной обороны, сообщает МЧС.

- На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны. К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС, - говорится в сообщении.

Военный вертолет EC-145 пропал с радаров вчера, 25 июля, в Алматинской области.