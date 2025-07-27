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26.07.2025, 20:18

В Шымкенте подорожала говядина до 5 тысяч: Минторговли объяснило причины

Новости Казахстана 0 454 Наталья Вронская

Цены на говядину в Шымкенте достигли 5000 тенге за килограмм, вызвав беспокойство среди местных жителей. Министерство торговли и интеграции дало разъяснение по ситуации и рассказало, какие меры приняты для сдерживания роста цен, передаёт Lada.kz по информации Tengrinews.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По данным ведомства, основной объём мяса в Шымкент поступает из Туркестанской области — в частности, из села Карабулак, которое считается одним из центров мясного животноводства. Однако растущий экспортный спрос со стороны соседних стран, а также удорожание кормов — зерна, сена и комбикорма — повлияли на внутренний рынок.

Чтобы остановить рост цен, Минторговли заключило соглашения с крупными торговыми сетями "Magnum" и "Грамад", благодаря чему в более чем 60 точках города мясо лопаточно-грудной части с костями продаётся по фиксированной цене — 2 590 тенге за килограмм. Также подписаны контракты с крестьянскими хозяйствами "Каскасу-С" и "Байтерек", где цена составляет 2 620 тенге за килограмм.

Тем не менее, на коммерческом рынке говядина сейчас продаётся по 3800–4000 тенге, а местами цена достигает 5000 тенге за килограмм.

В министерстве подчёркивают: продолжается контроль за соблюдением предельной торговой надбавки в 15%. С начала года в регионе провели 220 административных расследований, по результатам которых были вынесены 176 предупреждений и наложены 27 штрафов на общую сумму 275 240 тенге. В том числе, по фактам, связанным с мясной продукцией, было проведено 19 проверок, в результате — 9 штрафов на сумму 176 940 тенге.

Причины подорожания, по мнению экспертов, комплексные: дефицит кормов, сокращение поголовья скота, высокие производственные издержки. Кроме того, часть посевов в южных регионах погибла из-за жары. Специалисты предупреждают: если тенденция сохранится, к осени цены на мясо могут вырасти и в других регионах страны.

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