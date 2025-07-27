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27.07.2025, 09:39

Какой будет погода в воскресенье в Казахстане

Новости Казахстана 0 503

Казгидромет рассказал, какой будет погода в городах Казахстана в воскресенье, 27 июля, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Астана - переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал, временами порывистый ветер. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Алматы - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 24-26, днем сильная жара 37-39 градусов.

Шымкент - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем сильная жара 35-37 градусов.

Актау - переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22-24, днем жара 30-32 градуса.

Актобе - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 градуса.

Атырау - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17-19, днем жара 29-31 градус.

Жезказган - переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем пыльная буря, временами порывистый ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Караганда - переменная облачность, временами небольшой дождь, гроза. Днем пыльная буря, временами порывистый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем жара 29-31 градус.

Кокшетау - переменная облачность, ночью дождь, гроза, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Конаев - переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура воздуха ночью 23-25, днем сильная жара 40-42 градуса.

Костанай - облачно, утром и днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Кызылорда - переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем сильная жара 33-35 градусов.

Павлодар - облачно, днем дождь, гроза, град, шквал, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 19-21, днем сильная жара 32-34 градуса.

Петропавловск - переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Семей - переменная облачность, без осадков, днем гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 19-21, днем сильная жара 36-38 градусов.

Талдыкорган - переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем сильная жара 40-42 градуса.

Тараз - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем сильная жара 35-37 градусов.

Туркестан - переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура воздуха ночью 22-24, днем сильная жара 36-38 градусов.

Уральск - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 градусов тепла.

Усть-Каменогорск - переменная облачность, без осадков, днем гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем сильная жара 36-38 градусов.

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