Какой будет погода в воскресенье в Казахстане

Казгидромет рассказал, какой будет погода в городах Казахстана в воскресенье, 27 июля, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Астана - переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал, временами порывистый ветер. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.
Алматы - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 24-26, днем сильная жара 37-39 градусов.
Шымкент - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем сильная жара 35-37 градусов.
Актау - переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22-24, днем жара 30-32 градуса.
Актобе - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 градуса.
Атырау - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17-19, днем жара 29-31 градус.
Жезказган - переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем пыльная буря, временами порывистый ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.
Караганда - переменная облачность, временами небольшой дождь, гроза. Днем пыльная буря, временами порывистый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем жара 29-31 градус.
Кокшетау - переменная облачность, ночью дождь, гроза, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.
Конаев - переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура воздуха ночью 23-25, днем сильная жара 40-42 градуса.
Костанай - облачно, утром и днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.
Кызылорда - переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем сильная жара 33-35 градусов.
Павлодар - облачно, днем дождь, гроза, град, шквал, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 19-21, днем сильная жара 32-34 градуса.
Петропавловск - переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.
Семей - переменная облачность, без осадков, днем гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 19-21, днем сильная жара 36-38 градусов.
Талдыкорган - переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем сильная жара 40-42 градуса.
Тараз - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем сильная жара 35-37 градусов.
Туркестан - переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура воздуха ночью 22-24, днем сильная жара 36-38 градусов.
Уральск - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 градусов тепла.
Усть-Каменогорск - переменная облачность, без осадков, днем гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем сильная жара 36-38 градусов.
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