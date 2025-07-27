Угрожали расправой: акмолинские предприниматели недовольны нововведением о свободном доступе граждан к водным объектам

Қазақ тіліне аудару

В Палату предпринимателей Акмолинской области стали массово обращаться представители бизнеса в сфере туризма, которых коснулись новые правила, согласно которым они должны обеспечить гражданам свободный доступ к водным объектам, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform .

Фото: Региональная Палата предпринимателей

Как сообщили в Палате, резонанс вызвали новые Правила общего пользования водоемами, которые Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана утвердило. Согласно ним, в Казахстане предприниматели не имеют права ограничивать доступ граждан к водным объектам страны, за исключением случаев, предусмотренных законом. И теперь запрещено устанавливать заборы, охрану или иные ограждения, препятствующие проходу к воде. Исключение составляют только организованные пляжи, на которых могут оказываться платные сервисы, но не взимается плата за сам проход к воде.

Прелприниматели Акмолинской области заявили о попытках жителей "прорваться" на пляжи.

— Буквально сегодня в нашу зону отдыха пытались прорваться порядка сорока человек, требуя пропустить их на территорию бесплатно, при этом угрожая расправой. Однако они забывают о том, что многие услуги на территории платные. Как урегулировать такие ситуации, что делать предпринимателю, который вкладывает немало сил и средств для благоустройства зоны отдыха, — сказала Баян Сковородникова, предприниматель из Зерендинского района.

По словам людей, у них осталось много вопросов по данному новшеству.

— Никто не задумывается над тем, как регламентировать допуск туристов на территорию зоны отдыха, как нужно вести учет, регистрацию. Если граждане получат беспрепятственный доступ, это чревато нарушением общественного порядка, зачастую нетрезвые туристы создают хаос, беспорядок, нарушая покой, границы других отдыхающих. А кто будет убирать за ними мусор и другие последствия подобного отдыха? А ведь мы, владельцы, несем ответственность за них, так как они будут находиться на нашей территории, — задал ряд вопросов председатель областной Туристской ассоциации и Совета по туризму и экологии Кайрат Султанов.

Руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский сообщил, что эти вопросы еще не урегулированы до конца, и Министерство туризма и спорта разрабатывает соответствующие правила. А до тех пор все должны руководствоваться действующим законодательством.