Водителя под мефедроном задержали в Павлодаре

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Движение автомашины Toyota Camry вызвало подозрения, в результате чего было решено проверить ее водителя, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Newtimes.kz/ Турар Казангапов

Сотрудники батальона патрульной полиции Павлодара проверили водителя, который оказался в неадекватном состоянии.

«При беседе водитель вел себя неадекватно, на вопросы отвечал возбужденно, проявляя агрессивный настрой. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили: водитель находится под воздействием синтетического вещества — мефедрон. Автомашина помещена на специализированную стоянку, а в отношении нарушителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

В этом году, как отмечают в ведомстве, полицией в Павлодарской области пресечено более 800 фактов, когда водители сели за руль в состоянии опьянения.