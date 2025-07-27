Запутавшихся в проводах птиц спасли сотрудники МЧС Казахстана

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Запутавшихся в проводах голубей заметили жители Актобе. На помощь пернатым пришли спасатели, передает Lada.kz со ссылкой на МЧС РК .

Кадр из видео

Как сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, необычный случай произошел в 12-м микрорайоне Актобе. Жители заметили двух голубей, запутавшихся в проводах возле многоэтажного дома и не способных взлететь. Они незамедлительно сообщили об этом в службу спасения.