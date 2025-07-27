Какие напитки казахстанцам лучше пить летом, рассказала врач

Қазақ тіліне аудару

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Салтанат Алибаева отметила, что в жару лучше не употреблять избегать газированные и сладкие напитки, отметив, что соки и газировка вредят организму и не представляют для него никакой пользы.

- В такую погоду лучше всего утолять жажду простой водой комнатной температуры, натуральными морсами или домашними компотами. Если же вы предпочитаете чай, то его тоже желательно остудить перед употреблением, - советует врач.

Врач также напомнила, что в жару жизненно необходимо пить достаточно жидкости. Согласно медицинским рекомендациям, организму человека требуется в среднем около 30 мл воды на каждый килограмм массы тела в сутки. То есть, взрослому человеку нужно выпивать от 1,5 до 2-3 литров жидкости в день - в зависимости от телосложения, уровня активности и условий окружающей среды.

Также Салтанат Алибаева советует обратить внимание на свой рацион, влкючив в него более полезные продукты в жару