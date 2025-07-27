Какие напитки казахстанцам лучше пить летом, рассказала врач

Летом лучше пить чистую воду, сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Салтанат Алибаева, передает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.
Салтанат Алибаева отметила, что в жару лучше не употреблять избегать газированные и сладкие напитки, отметив, что соки и газировка вредят организму и не представляют для него никакой пользы.
- В такую погоду лучше всего утолять жажду простой водой комнатной температуры, натуральными морсами или домашними компотами. Если же вы предпочитаете чай, то его тоже желательно остудить перед употреблением, - советует врач.
Врач также напомнила, что в жару жизненно необходимо пить достаточно жидкости. Согласно медицинским рекомендациям, организму человека требуется в среднем около 30 мл воды на каждый килограмм массы тела в сутки. То есть, взрослому человеку нужно выпивать от 1,5 до 2-3 литров жидкости в день - в зависимости от телосложения, уровня активности и условий окружающей среды.
Также Салтанат Алибаева советует обратить внимание на свой рацион, влкючив в него более полезные продукты в жару
- Нельзя оставаться голодным. Оптимально - питаться небольшими порциями каждые 2-3 часа. Вместо тяжёлой, жирной и жареной пищи предпочтение следует отдавать овощам, фруктам и охлаждённым супам, - отметила она.
Комментарии0 комментарий(ев)