Вертолет подключили к тушению пожара в ущелье в Алматинской области

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Вертолёт Ми-8 с водосливным устройством от «Казавиаспас» МЧС РК был подключен к тушению пожара в Аксайском ущелье Алматинской области, передает Lada.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели МЧС тушили загорание сухостоя в Аксайском ущелье. Пожар произошел в районе дач Коклайсай, Карасайского района Алматинской области.

- Жители близлежащих дачных участков заблаговременно самоэвакуировались. К месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинской части №28237 МЧС, а также сотрудники Государственного национального природного парка. Всего задействовано более 150 человек и 20 единиц техники, - сообщили в МЧС.

Тушение было осложнено трудным рельефом местности и погодными условиями, однако спасателям удалось ликвидировать пожар.

Дополнительно к тушению даже был привлечён вертолёт Ми-8 с водосливным устройством от «Казавиаспас» МЧС РК.