Видеообращение записали родные пилотов вертолета, обломки которого нашли в Алматинской области

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В социальных сетях появилось видеообращение родных пилотов и членов экипажа военного вертолета, обломки которого были обнаружены накануне, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото МЧС

Бывший депутат и блогер Танирберген Бердонгаров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение родственников троих членов экипажа военного вертолета ЕС-145, который пропал с радаров, а позже его обломки были обнаружены в Алматинской области.

"С момента исчезновения прошло уже немало времени, но семья до сих пор не получила ни точной информации, ни официальных разъяснений. Мы переживаем каждую минуту в тревоге и неведении, дома наших близких ждут дети, родители, жёны. Мы не знаем, что происходит в районе поисков, каковы результаты, живы ли они", - заявили они в опубликованном в Instagram видео.

Вертолет пропал 25 июля в Алматинской области, а 26 июля были обнаружены его обломки на акватории озера Сорбулак. Сообщалось, что на месте работают спасатели МЧС и задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны. К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчёта и 2 воздушных судна МЧС.