Поиски продолжаются: Минобороны ответило на обращение родных пилотов пропавшего военного вертолёта

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В Министерстве обороны в ответ на видеообращение родных пилотов пропавшего военного вертолета сообщили, что поиски экипажа продолжаются в круглосуточном режиме, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото с официальной страницы Минобороны РК

В официальном обращении Миноброны ответили, что поисковые работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме.

В районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля 2025 года. К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчёты", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны сообщили, что на месте поисков действия всех задействованных подразделений координирует командующий Военно-воздушными силами Вооружённых Сил Казахстана генерал-майор авиации Аскар Избасов.

В ведомстве перечислили состав сил и средств, задействованный в поисках:

Министерство обороны: 193 военнослужащих, 4 БПЛА, 25 единиц техники, 8 плавсредств. Проводятся воздушные облёты.

Министерство по чрезвычайным ситуациям: 87 человек, 22 единицы техники, 10 плавсредств, 7 БПЛА, 2 эхолота, водолазы и 2 кинологических расчёта.

Министерство внутренних дел: 102 сотрудника, 30 единиц техники.

Акимат: 2 автомобиля, 3 плавсредства.

Проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки. Поисковые мероприятия не прекращаются ни днём, ни ночью. С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа - они своевременно информируются о ходе операции", - отметили в Минобороны.

В Министерстве обороны отметили, что поиски ведутся в сложных условиях.

Сорбулак - крупное озёро-накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматинской области. Поисковые работы осложняются рядом факторов: сложный подводный рельеф и заилинённое дно; переменная глубина (до 22 метров); замедленный водообмен; нулевая видимость, обилие ила и тины. Эти природные и техногенные особенности требуют высокой точности, технической оснащённости и слаженности действий всех участников операции", - пояснили в Минобороны.

Поисково-спасательные мероприятия, как сообщили в Минобороны, будут продолжаться до получения окончательных результатов.