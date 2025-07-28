Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на понедельник в большинстве регионов

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Сразу в 17 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на 28 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz и пресс-службу РГП "Казгидромет".

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В районе Алакольских озёр (область Жетысу) ожидается юго-западный ветер с порывами 30 м/с и выше. В восточной, южной, центральной частях и в горах области — гроза. Ветер юго-западный, местами порывы 15–20 м/с, у Алакольских озёр — 23–28 м/с. В Талдыкоргане днём возможна гроза.

На юге и в горных районах Туркестанской области прогнозируются грозы. Ветер северо-западный, днём на западе, юге и в горах — порывы 15–20 м/с. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане — ветер северо-западный, днём порывы до 15–20 м/с, пожарная опасность остаётся крайне высокой.

В Западно-Казахстанской области ожидается северо-западный и северный ветер. Днём на севере и востоке — порывы 15–20 м/с, местами до 23 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске — ветер до 18 м/с.

В Алматинской области на юге и в горах днём пройдут грозы. Ветер юго-западный, с порывами 15–20 м/с. В Алматы и Конаеве также ожидаются грозы и усиление ветра.

В Мангистауской области ночью на северо-западе возможна гроза. Днём на юге и востоке — ветер северо-западный и северный, с порывами 15–20 м/с. На юго-востоке региона — высокая пожарная опасность, в остальных частях — чрезвычайная. В Актау ситуация остаётся критической по пожарной угрозе.

На западе и севере Карагандинской области ночью ожидаются грозы. Ветер юго-западный и западный, порывы 15–23 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на севере, чрезвычайная — на западе, юге и в центре. В Караганде — гроза.

В Атырауской области прогнозируется северный и северо-западный ветер. Днём на севере, востоке и юге — порывы до 20 м/с. Пожарная опасность остаётся высокой и чрезвычайной. В Атырау — высокая пожарная угроза.

В Улытау днём на востоке возможны грозы. Ветер сменится с юго-восточного на юго-западный, с порывами до 20 м/с. На юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днём на севере и в центре ожидается пыльная буря, ветер западный, порывы до 20 м/с. Пожарная опасность чрезвычайная. В Кызылорде — та же ситуация.

В Актюбинской области на севере, востоке и в центре прогнозируются грозы. Ветер западный и северо-западный, порывы до 20 м/с. На юге и востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе — порывы до 15 м/с.

В Костанайской области — грозы, днём возможен град и шквал. На западе и севере — туман ночью и утром. Ветер северо-восточный, порывы до 20 м/с. На юге — чрезвычайная, на западе и востоке — высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются гроза и туман.

В области Абай ночью в северных, южных и центральных районах ожидается гроза. Днём на востоке и юге — гроза с градом. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, порывы до 25 м/с. Днём жара до +38°C. Пожарная опасность высокая и чрезвычайная. В Семее — ветер и жара до +35°C.

В ВКО ночью на западе и севере — грозы, днём на западе, севере и востоке — гроза и град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, порывы до 25 м/с. Жара до +38°C. В Усть-Каменогорске — гроза, ветер, жара +35°C. Пожарная опасность высокая.

В Павлодарской области ночью на севере и востоке — грозы. Ветер юго-западный, порывы до 20 м/с. Пожарная опасность высокая. В Павлодаре ночью возможна гроза, ветер до 20 м/с.

В Жамбылской области на юге и в горах — грозы. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. В Таразе днём — гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе, севере и юге — сильный дождь, гроза, шквал и возможен град. Ночью и утром — туман. Ветер юго-западный, порывы до 28 м/с. В Кокшетау — гроза и ветер до 20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на юге и востоке — сильный дождь и гроза, днём возможен град. Ночью и утром — туман. Ветер юго-западный, порывы до 20 м/с. В Петропавловске — гроза и туман ночью.

