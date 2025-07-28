18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.45
631.17
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.07.2025, 07:19

Туристка зашла в шашлычную в Казахстане — еле ноги унесла: поела «даром», но есть нюанс

Новости Казахстана 0 1 147

Поездка в Казахстан для москвички Анастасии запомнилась не только достопримечательностями Астаны, но и гастрономическим опытом. Захотев перекусить, она выбрала специализированное заведение — шашлычную, интерьер которой приятно удивил сочетанием восточного колорита, узорчатых орнаментов и удобного меню с фотографиями блюд, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Первые блюда: чебуреки «на ура», а вот с баклажанами — не повезло

В числе первых заказанных блюд были чебуреки и рулетики из баклажанов. Чебуреки, по словам туристки, оказались вкусными и полностью оправдали ожидания. А вот баклажанные рулетики вызвали разочарование: основная претензия касалась овощной начинки.

«Помидоры внутри оказались совершенно безвкусными. Такое ощущение, что на них сэкономили», — рассказала Анастасия.

Если бы овощи были более сочными и свежими, блюдо могло бы стать настоящим украшением ужина, считает она.

Главное блюдо — шашлык: образец гастрономического удовольствия

Кульминацией трапезы стал куриный шашлык, который оказался настоящим открытием. Мясо отличалось нежностью, ароматом и отличной мариновкой. Бонусом к основному блюду подавались гарниры: маринованный лук, соус, запечённая долька картофеля, половинка томата и лаваш.

Каждый элемент сопровождения шашлыка был оценён Анастасией положительно — как по вкусу, так и по подаче.

Цены удивили: «Обед за копейки»

Итогом ужина стал не только насыщенный желудок, но и приятное удивление от цен. За плотный и разнообразный обед туристка отдала около 1100 рублей — сумму, которую в Москве, по её словам, пришлось бы заплатить лишь за одно блюдо.

«Порции были настолько большие, что я еле ноги унесла. За такую цену — просто даром», — поделилась москвичка.

Итог: казахстанская кухня впечатляет — если не придираться к мелочам

Несмотря на недочёт с баклажанами, впечатления от ужина остались положительными. Туристка отметила вкус, объем и доступность блюд, а также уютную атмосферу заведения. Как резюмирует Анастасия, заведения общественного питания в Казахстане способны порадовать даже искушённого туриста — особенно на фоне московских цен.

6
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…