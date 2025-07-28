Туристка зашла в шашлычную в Казахстане — еле ноги унесла: поела «даром», но есть нюанс

Қазақ тіліне аудару

Поездка в Казахстан для москвички Анастасии запомнилась не только достопримечательностями Астаны, но и гастрономическим опытом. Захотев перекусить, она выбрала специализированное заведение — шашлычную, интерьер которой приятно удивил сочетанием восточного колорита, узорчатых орнаментов и удобного меню с фотографиями блюд, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: msn.com

Первые блюда: чебуреки «на ура», а вот с баклажанами — не повезло

В числе первых заказанных блюд были чебуреки и рулетики из баклажанов. Чебуреки, по словам туристки, оказались вкусными и полностью оправдали ожидания. А вот баклажанные рулетики вызвали разочарование: основная претензия касалась овощной начинки.

«Помидоры внутри оказались совершенно безвкусными. Такое ощущение, что на них сэкономили», — рассказала Анастасия.

Если бы овощи были более сочными и свежими, блюдо могло бы стать настоящим украшением ужина, считает она.

Главное блюдо — шашлык: образец гастрономического удовольствия

Кульминацией трапезы стал куриный шашлык, который оказался настоящим открытием. Мясо отличалось нежностью, ароматом и отличной мариновкой. Бонусом к основному блюду подавались гарниры: маринованный лук, соус, запечённая долька картофеля, половинка томата и лаваш.

Каждый элемент сопровождения шашлыка был оценён Анастасией положительно — как по вкусу, так и по подаче.

Цены удивили: «Обед за копейки»

Итогом ужина стал не только насыщенный желудок, но и приятное удивление от цен. За плотный и разнообразный обед туристка отдала около 1100 рублей — сумму, которую в Москве, по её словам, пришлось бы заплатить лишь за одно блюдо.

«Порции были настолько большие, что я еле ноги унесла. За такую цену — просто даром», — поделилась москвичка.

Итог: казахстанская кухня впечатляет — если не придираться к мелочам

Несмотря на недочёт с баклажанами, впечатления от ужина остались положительными. Туристка отметила вкус, объем и доступность блюд, а также уютную атмосферу заведения. Как резюмирует Анастасия, заведения общественного питания в Казахстане способны порадовать даже искушённого туриста — особенно на фоне московских цен.