Семья Шавката Рахмонова попала в жуткую аварию: есть погибшие

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На трассе Алматы – Екатеринбург произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием близких известного казахстанского бойца Шавката Рахмонова. По предварительной информации, в аварии погибли два человека, еще двое, в том числе супруга и сын спортсмена, госпитализированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram -канале «Криминальный Казахстан».

Фото: ДП Жамбылской области

Подробности аварии: внедорожник перевернулся

Как сообщили в пресс-службе полиции Жамбылской области, инцидент произошёл 27 июля 2025 года в 08:50 на 299-м километре автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, следовавшего из Карагандинской области в сторону Алматы, не справилась с управлением, в результате чего машина перевернулась. Кадры с места ДТП опубликовала Instagram-страница jagdaikz.

«В результате ДТП на месте погибли два человека, еще двое были доставлены в больницу», – сообщили в полиции.

Личности участников аварии в официальных сообщениях не раскрываются, однако в социальных сетях и СМИ распространилась информация, что пострадавшими являются супруга Шавката Рахмонова и его несовершеннолетний сын.

Версия очевидцев и СМИ: в машине была Гулайым Рахмонова

По неофициальной информации, опубликованной в Telegram-каналах и на портале Tengrinews.kz, за рулём внедорожника находилась Гулайым Рахмонова. Женщина ехала из Караганды в Алматы вместе с сыном и подругами. Трагедия произошла на территории Мойынкумского района Жамбылской области, на 296-м километре трассы.

Сообщается, что в результате аварии 39-летняя женщина погибла на месте, а еще одна, 35-летняя, скончалась по пути в больницу. Супруга бойца и её сын были госпитализированы в районную больницу города Шу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Расследование инцидента продолжается

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительные органы начали досудебное расследование. Оно проводится по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

На данный момент представители Шавката Рахмонова и его команда ситуацию не комментируют.

Досье: кто такой Шавкат Рахмонов

Шавкат Рахмонов — 30-летний казахстанский боец смешанных единоборств, мастер спорта по самбо и ММА. Он начал профессиональную карьеру в 2014 году и с тех пор завоевал признание как на отечественном, так и на международном уровне.

С 2020 года Рахмонов выступает в UFC — крупнейшей лиге смешанных единоборств в мире. Он стал первым представителем Казахстана, пробившимся к титульному поединку, однако бой с Белалом Мухаммадом так и не состоялся из-за травмы соперника.

На его счету семь побед в семи поединках в UFC. Последний бой с Иэном Гэрри завершился решением судей в пользу казахстанца.