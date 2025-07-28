Аптеки, налоги и отчаяние: казахстанцам готовят новый «счёт за здоровье»

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С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения, согласно которым большая часть медицинских услуг, а также продажа лекарств и медизделий будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Сначала будет применяться ставка в 5%, а с 2027 года — 10%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Новый Налоговый кодекс: с 2026 года медицина под НДС

Освобожденными от налога останутся лишь услуги и препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Зачем вводят налог на здоровье?

Как объясняют в Министерстве национальной экономики, основная цель введения НДС — повышение прозрачности в сфере здравоохранения, создание равных условий для отечественных производителей и импортеров, а также контроль за поставками.

Однако в самом министерстве признают: освобождение от налога не всегда влечёт за собой снижение цен, а значит, его введение может сказаться на конечной стоимости товаров и услуг.

Опасения бизнеса: рост цен и новые риски

Эксперты и представители отрасли предупреждают: налоговая новация может ощутимо ударить по кошелькам казахстанцев. Директор департамента медуслуг НПП «Атамекен» Назгуль Кабдрахманова отмечает, что:

уже сейчас доля личных расходов населения на медицину достигает 31% вместо рекомендуемых ВОЗ 20%;

с введением НДС медуслуги могут подорожать минимум на 12%, поскольку в стоимость ляжет не только сам налог, но и расходы на администрирование и подорожание медизделий.

Аптеки и лекарства: кто пострадает больше?

Представитель Ассоциации независимых аптек Талгат Омаров прогнозирует рост цен на лекарства на 11–12% в среднем, а для маленьких аптек — до 23%. Причина — сложность налогового учёта и необходимость нанимать бухгалтера, что увеличивает издержки.

Омаров также предупреждает: несетевые аптеки могут не выдержать конкуренции и начать закрываться, особенно в регионах, где рынок и так не отличается высоким предложением.

Влияет ли НДС на ассортимент и конкуренцию?

По мнению Кабдрахмановой, есть риск снижения ассортимента лекарств, особенно недорогих, из-за невозможности включения НДС в предельные цены. Это может привести к исчезновению с полок ряда востребованных, но нерентабельных препаратов.

Отдельная угроза — рост себестоимости отечественного производства: на субстанции, комплектующие и оборудование также будет начисляться НДС в размере 16%. В условиях, когда казахстанские производители зависят от импортного сырья, они окажутся в менее выгодном положении по сравнению с зарубежными компаниями.

ГОБМП и ОСМС: выдержит ли система дополнительную нагрузку?

После продолжительных обсуждений было решено сохранить льготы по НДС для услуг и лекарств, предоставляемых по ГОБМП и ОСМС. Однако в «Атамекене» опасаются: это не решит проблему, а лишь усилит нагрузку на систему.

Согласно исследованию, проведённому консалтинговой компанией, 84% обращений за медпомощью в 2024 году были разовыми — чаще всего к узким специалистам люди обращались в частные клиники. С ростом цен пациенты могут массово перейти в госсектор, где и так не хватает финансирования. В результате это приведёт к ещё большим очередям и снижению доступности.

Зарубежный опыт: предупреждение из Узбекистана

Опыт Узбекистана, где после введения 12% НДС спрос на лекарства снизился на 13%, служит показательной иллюстрацией возможных последствий: лекарства становятся менее доступны, особенно для уязвимых слоёв населения.

Позиция министерства: не всё так плохо

Министерство нацэкономики призывает смотреть на ситуацию в перспективе. По мнению ведомства, поэтапное введение НДС даст бизнесу время на адаптацию, а цифровизация поможет усилить контроль за цепочками поставок, снизить ценовые перекосы и стимулировать честную конкуренцию.

Минздрав: рост цен будет умеренным

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова уверяет, что по предварительным расчётам рост цен на медуслуги после введения НДС не превысит 5%. Более того, в министерстве утверждают, что некоторые необоснованные наценки на лекарства уже были устранены в 2025 году, что позволило пересчитать цены в сторону снижения.

Дефицит препаратов: хроническая проблема

Тем не менее на фоне этих изменений остаётся нерешённой проблема нехватки лекарств. Казахстанцы регулярно жалуются на отсутствие необходимых препаратов в аптеках. Иногда людям приходится заказывать их из других городов или даже стран.