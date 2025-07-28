Каникулы и расписание учебного года: что ждет школьников в Казахстане в 2025-2026 году

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Министерство просвещения РК определило даты начала учебного года и продолжительность каникул в организациях среднего образования. Обновленный график охватывает все четыре учебные четверти и включает отдельные каникулы для первоклассников, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Старт и окончание учебного года

Новый 2025–2026 учебный год начнется 2 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года. Как пояснили в ведомстве, каждая школа самостоятельно определит дату и время проведения торжественной линейки ко Дню знаний — это остается в компетенции педагогического совета.

Первая четверть и осенние каникулы

Продолжительность первой четверти составит 8 учебных недель .

Осенние каникулы пройдут с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно и займут 7 календарных дней.

Вторая четверть и зимние каникулы

Вторая учебная четверть также продлится 8 недель .

Зимние каникулы начнутся 29 декабря 2025 года и завершатся 7 января 2026 года, охватывая 10 календарных дней.

Дополнительный отдых для первоклассников

Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — с 9 по 15 февраля 2026 года включительно, длительностью 7 календарных дней. Эта мера направлена на адаптацию младших школьников к нагрузке.

Третья четверть и весенние каникулы

Третья четверть станет самой продолжительной — 10 учебных недель .

Весенние каникулы продлятся с 19 по 29 марта 2026 года, в течение 11 календарных дней.

Финальная четверть и завершение учебного года

Последняя, четвертая четверть , продлится 8 недель .

Учебный год завершится 25 мая 2026 года, после чего у школьников начнутся летние каникулы.

Итог

Таким образом, структура учебного года осталась традиционной, но четко регламентированной. Ведомство предусмотрело сбалансированную нагрузку и регулярные периоды отдыха для всех школьников, включая адаптационные меры для первоклассников.