Казахстанцы смогут получать компенсацию за такси

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В Казахстане расширяется государственная программа возврата кэшбэков за фискальные чеки. Теперь жители страны могут вернуть 2% от стоимости поездок на такси и получить шанс выиграть ценные призы. Это стало возможным благодаря участию нового партнёра – оператора фискальных данных «Бухта», сотрудничающего с сервисами такси, включая Яндекс Go, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: igormylnikovchannel.ru

Как работает система возврата

Государственная программа реализуется через мобильное приложение Amian, разработанное при поддержке Комитета государственных доходов. Чтобы получить кэшбэк, необходимо выполнить всего несколько простых шагов:

Совершить покупку или воспользоваться услугой такси. Сохранить фискальный чек. Загрузить чек в приложение Amian, отсканировав QR-код или добавив ссылку. Получить кэшбэк в размере 2% от суммы, указанной в чеке.

Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play, а полученные средства можно вывести на банковскую карту или мобильный счёт.

Прозрачность расходов и борьба с теневой экономикой

Фискализация поездок – важный шаг к повышению прозрачности ежедневных расходов и снижению доли «теневого» сектора. В компании «Бухта» отметили значимость участия в этой инициативе:

«Мы рады стать частью этой общественно полезной программы и дать пользователям возможность вернуть часть денег за поездки», — заявили в финтех-компании.

Призы и акции для активных участников

Помимо денежного возврата, участники программы получают доступ к различным поощрениям и акциям:

Региональная акция «Бәйге» : каждый квартал 20 самых активных пользователей по регионам получают по 100 тысяч тенге за наибольшее количество загруженных чеков.

Скидка 50% на первый заказ в Яндекс Лавке .

Скидка 5 000 тенге в сервисе каршеринга Anytime.

И другие бонусы от партнёров.

География проекта: где уже работает программа

На сегодняшний день программа действует в пилотном режиме в ряде городов и районов:

Города : Усть-Каменогорск, Караганда, Туркестан, Темиртау.

Районы : Северо-Казахстанская область: им. Г. Мусрепова, Шал акына, Айыртауский, Тайыншинский, Жамбылский; Акмолинская область: Биржан сал, Жаксынский, Аршалынский, Астраханский, Есильский, Целиноградский, а также Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский, Ерейментауcкий, Егиндыкольский, Коргалжинский, Буландинский, Шортандинский, Жаркаинский, Зерендинский, Бурабайский; Жамбылская область: им. Т. Рыскулова, Шуский, Жуалынский, Меркенский, Таласский, Кордайский, Сарысуский, Байзакский; Западно-Казахстанская область: Бурлинский; Костанайская область: Житикаринский.



Также к проекту присоединились города Кокшетау, Косшы и Степногорск.