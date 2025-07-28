Казахстанцы смогут получать компенсацию за такси

В Казахстане расширяется государственная программа возврата кэшбэков за фискальные чеки. Теперь жители страны могут вернуть 2% от стоимости поездок на такси и получить шанс выиграть ценные призы. Это стало возможным благодаря участию нового партнёра – оператора фискальных данных «Бухта», сотрудничающего с сервисами такси, включая Яндекс Go, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Государственная программа реализуется через мобильное приложение Amian, разработанное при поддержке Комитета государственных доходов. Чтобы получить кэшбэк, необходимо выполнить всего несколько простых шагов:
Совершить покупку или воспользоваться услугой такси.
Сохранить фискальный чек.
Загрузить чек в приложение Amian, отсканировав QR-код или добавив ссылку.
Получить кэшбэк в размере 2% от суммы, указанной в чеке.
Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play, а полученные средства можно вывести на банковскую карту или мобильный счёт.
Фискализация поездок – важный шаг к повышению прозрачности ежедневных расходов и снижению доли «теневого» сектора. В компании «Бухта» отметили значимость участия в этой инициативе:
«Мы рады стать частью этой общественно полезной программы и дать пользователям возможность вернуть часть денег за поездки», — заявили в финтех-компании.
Помимо денежного возврата, участники программы получают доступ к различным поощрениям и акциям:
Региональная акция «Бәйге»: каждый квартал 20 самых активных пользователей по регионам получают по 100 тысяч тенге за наибольшее количество загруженных чеков.
Скидка 50% на первый заказ в Яндекс Лавке.
Скидка 5 000 тенге в сервисе каршеринга Anytime.
И другие бонусы от партнёров.
На сегодняшний день программа действует в пилотном режиме в ряде городов и районов:
Города: Усть-Каменогорск, Караганда, Туркестан, Темиртау.
Районы:
Северо-Казахстанская область: им. Г. Мусрепова, Шал акына, Айыртауский, Тайыншинский, Жамбылский;
Акмолинская область: Биржан сал, Жаксынский, Аршалынский, Астраханский, Есильский, Целиноградский, а также Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский, Ерейментауcкий, Егиндыкольский, Коргалжинский, Буландинский, Шортандинский, Жаркаинский, Зерендинский, Бурабайский;
Жамбылская область: им. Т. Рыскулова, Шуский, Жуалынский, Меркенский, Таласский, Кордайский, Сарысуский, Байзакский;
Западно-Казахстанская область: Бурлинский;
Костанайская область: Житикаринский.
Также к проекту присоединились города Кокшетау, Косшы и Степногорск.
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