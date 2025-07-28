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28.07.2025, 09:41

Казахстанцы смогут получать компенсацию за такси

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В Казахстане расширяется государственная программа возврата кэшбэков за фискальные чеки. Теперь жители страны могут вернуть 2% от стоимости поездок на такси и получить шанс выиграть ценные призы. Это стало возможным благодаря участию нового партнёра – оператора фискальных данных «Бухта», сотрудничающего с сервисами такси, включая Яндекс Go, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: igormylnikovchannel.ru
Фото: igormylnikovchannel.ru

Как работает система возврата

Государственная программа реализуется через мобильное приложение Amian, разработанное при поддержке Комитета государственных доходов. Чтобы получить кэшбэк, необходимо выполнить всего несколько простых шагов:

  1. Совершить покупку или воспользоваться услугой такси.

  2. Сохранить фискальный чек.

  3. Загрузить чек в приложение Amian, отсканировав QR-код или добавив ссылку.

  4. Получить кэшбэк в размере 2% от суммы, указанной в чеке.

Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play, а полученные средства можно вывести на банковскую карту или мобильный счёт.

Прозрачность расходов и борьба с теневой экономикой

Фискализация поездок – важный шаг к повышению прозрачности ежедневных расходов и снижению доли «теневого» сектора. В компании «Бухта» отметили значимость участия в этой инициативе:

«Мы рады стать частью этой общественно полезной программы и дать пользователям возможность вернуть часть денег за поездки», — заявили в финтех-компании.

Призы и акции для активных участников

Помимо денежного возврата, участники программы получают доступ к различным поощрениям и акциям:

  • Региональная акция «Бәйге»: каждый квартал 20 самых активных пользователей по регионам получают по 100 тысяч тенге за наибольшее количество загруженных чеков.

  • Скидка 50% на первый заказ в Яндекс Лавке.

  • Скидка 5 000 тенге в сервисе каршеринга Anytime.

  • И другие бонусы от партнёров.

География проекта: где уже работает программа

На сегодняшний день программа действует в пилотном режиме в ряде городов и районов:

  • Города: Усть-Каменогорск, Караганда, Туркестан, Темиртау.

  • Районы:

    • Северо-Казахстанская область: им. Г. Мусрепова, Шал акына, Айыртауский, Тайыншинский, Жамбылский;

    • Акмолинская область: Биржан сал, Жаксынский, Аршалынский, Астраханский, Есильский, Целиноградский, а также Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский, Ерейментауcкий, Егиндыкольский, Коргалжинский, Буландинский, Шортандинский, Жаркаинский, Зерендинский, Бурабайский;

    • Жамбылская область: им. Т. Рыскулова, Шуский, Жуалынский, Меркенский, Таласский, Кордайский, Сарысуский, Байзакский;

    • Западно-Казахстанская область: Бурлинский;

    • Костанайская область: Житикаринский.

Также к проекту присоединились города Кокшетау, Косшы и Степногорск.

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