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28.07.2025, 09:56

Рынок недвижимости: как быстро продать квартиру в Казахстане - что нужно знать

Новости Казахстана 0 516

Рынок недвижимости в Казахстане сегодня нестабилен: жилье по-прежнему рассматривается как надежный актив, но продажа квартир становится все более трудоемким процессом. Покупателям не легче — найти подходящий вариант непросто. На фоне этих реалий особенно актуален вопрос: как и где можно продать квартиру быстрее и эффективнее?, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ugra-tv.ru
Фото: ugra-tv.ru

Эксперимент: какая платформа справится лучше?

В начале 2025 года в Алматы был проведен эксперимент: одинаковое объявление о продаже квартиры разместили сразу на трех популярных площадках — OLX, Krisha.kz и в Instagram. Цель — определить, где отклик будет выше и реальный интерес покупателей — ощутимее.

Важно: Эксперимент носит пользовательский характер, не учитывает сезонные факторы и не раскрывает закрытые коммерческие данные площадок.

Условия: одинаковое объявление и платное продвижение

Для чистоты эксперимента на всех трех платформах использовались идентичные:

  • текст объявления,

  • фотографии квартиры,

  • цена.

Параллельно применялись платные инструменты продвижения. Вот сколько потратили на каждой из площадок:

  • Instagram — размещение в крупном паблике по недвижимости обошлось в 1500 тенге. Дополнительное продвижение не предусматривалось.

  • OLX — подача бесплатная, но был приобретен пакет "ТОП-объявление" с ежедневным поднятием в списке. Затраты — 1800 тенге.

  • Krisha.kz — базовое размещение бесплатно, но был куплен комплексный пакет продвижения ("ТОП", "Горячие", цветовое выделение) стоимостью 7100 тенге.

Продолжительность эксперимента — 3 дня.

Результаты: кто привел больше реальных покупателей?

Instagram: высокая активность, но слабая конверсия

  • Лайки: 306

  • Комментарии: 24

  • Звонки: 6

  • Желающих посмотреть квартиру: 5

  • Стоимость одного контакта: 125 тенге

Несмотря на высокий отклик аудитории, только малая часть пользователей перешла от лайков к действиям.

OLX: немного звонков, но интерес был

  • Просмотры: 179

  • Звонки: 4

  • Сообщения: 2 (одно — предложение продвижения)

  • Заявки на просмотр: 0

  • Стоимость контакта: 300 тенге

OLX продемонстрировал реальный, пусть и ограниченный интерес, но не дал ни одного показа квартиры.

Krisha.kz: лидер по количеству показов и предложений

  • Просмотры: 690

  • Звонки: 28

  • Сообщения: 9

  • Заявки на просмотр: 33

  • Один человек предложил купить квартиру сразу за наличные

  • Стоимость контакта: 191 тенге

Krisha.kz продемонстрировала лучший результат в плане целевых обращений и готовности покупателей к действиям.

Анализ: поведение пользователей на разных платформах

  • Instagram — самая низкая стоимость контакта и высокая вовлеченность, но при этом слабая конверсия в реальный интерес.

  • OLX — минимальное количество взаимодействий, но пусть и небольшой, но качественный интерес со стороны покупателей.

  • Krisha.kz — наиболее эффективная площадка по количеству заявок и качеству откликов, несмотря на более высокую стоимость продвижения.

Стоит ли делать ставку на Instagram?

Instagram интересен за счет дешевых контактов и активной аудитории, однако:

  • большинство откликов остаются на уровне лайков и комментариев;

  • чтобы добиться сопоставимого охвата с OLX и Krisha.kz, придется публиковаться сразу в нескольких пабликах, каждый из которых требует отдельной оплаты;

  • многие подписчики таких пабликов пересекаются — это снижает охват новой аудитории.

Кроме того, если у продавца нет личной раскрученной страницы и бюджета на таргетированную рекламу, рассчитывать можно только на "сарафанное радио".

OLX и Krisha.kz: плюсы и минусы

  • OLX позволяет размещать объявления бесплатно и недорого продвигать, но уровень откликов остается низким.

  • Krisha.kz требует больших вложений, но приносит ощутимый эффект — высокий трафик, множество заявок и реальный интерес со стороны покупателей.

Вывод: где размещать объявления о продаже квартиры?

Эксперимент подтвердил, что каждая из площадок имеет свои особенности:

  • Krisha.kz — лучшая по количеству заявок, но самая затратная.

  • Instagram — эффективен по вовлеченности, но не дает высокой конверсии.

  • OLX — бюджетная альтернатива, но с наименьшим трафиком.

Для максимального эффекта лучше комбинировать несколько каналов, учитывая свой бюджет и готовность инвестировать в продвижение.

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