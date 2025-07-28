Рынок недвижимости: как быстро продать квартиру в Казахстане - что нужно знать

Рынок недвижимости в Казахстане сегодня нестабилен: жилье по-прежнему рассматривается как надежный актив, но продажа квартир становится все более трудоемким процессом. Покупателям не легче — найти подходящий вариант непросто. На фоне этих реалий особенно актуален вопрос: как и где можно продать квартиру быстрее и эффективнее?, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В начале 2025 года в Алматы был проведен эксперимент: одинаковое объявление о продаже квартиры разместили сразу на трех популярных площадках — OLX, Krisha.kz и в Instagram. Цель — определить, где отклик будет выше и реальный интерес покупателей — ощутимее.
Важно: Эксперимент носит пользовательский характер, не учитывает сезонные факторы и не раскрывает закрытые коммерческие данные площадок.
Для чистоты эксперимента на всех трех платформах использовались идентичные:
текст объявления,
фотографии квартиры,
цена.
Параллельно применялись платные инструменты продвижения. Вот сколько потратили на каждой из площадок:
Instagram — размещение в крупном паблике по недвижимости обошлось в 1500 тенге. Дополнительное продвижение не предусматривалось.
OLX — подача бесплатная, но был приобретен пакет "ТОП-объявление" с ежедневным поднятием в списке. Затраты — 1800 тенге.
Krisha.kz — базовое размещение бесплатно, но был куплен комплексный пакет продвижения ("ТОП", "Горячие", цветовое выделение) стоимостью 7100 тенге.
Продолжительность эксперимента — 3 дня.
Лайки: 306
Комментарии: 24
Звонки: 6
Желающих посмотреть квартиру: 5
Стоимость одного контакта: 125 тенге
Несмотря на высокий отклик аудитории, только малая часть пользователей перешла от лайков к действиям.
Просмотры: 179
Звонки: 4
Сообщения: 2 (одно — предложение продвижения)
Заявки на просмотр: 0
Стоимость контакта: 300 тенге
OLX продемонстрировал реальный, пусть и ограниченный интерес, но не дал ни одного показа квартиры.
Просмотры: 690
Звонки: 28
Сообщения: 9
Заявки на просмотр: 33
Один человек предложил купить квартиру сразу за наличные
Стоимость контакта: 191 тенге
Krisha.kz продемонстрировала лучший результат в плане целевых обращений и готовности покупателей к действиям.
Instagram — самая низкая стоимость контакта и высокая вовлеченность, но при этом слабая конверсия в реальный интерес.
OLX — минимальное количество взаимодействий, но пусть и небольшой, но качественный интерес со стороны покупателей.
Krisha.kz — наиболее эффективная площадка по количеству заявок и качеству откликов, несмотря на более высокую стоимость продвижения.
Instagram интересен за счет дешевых контактов и активной аудитории, однако:
большинство откликов остаются на уровне лайков и комментариев;
чтобы добиться сопоставимого охвата с OLX и Krisha.kz, придется публиковаться сразу в нескольких пабликах, каждый из которых требует отдельной оплаты;
многие подписчики таких пабликов пересекаются — это снижает охват новой аудитории.
Кроме того, если у продавца нет личной раскрученной страницы и бюджета на таргетированную рекламу, рассчитывать можно только на "сарафанное радио".
OLX позволяет размещать объявления бесплатно и недорого продвигать, но уровень откликов остается низким.
Krisha.kz требует больших вложений, но приносит ощутимый эффект — высокий трафик, множество заявок и реальный интерес со стороны покупателей.
Эксперимент подтвердил, что каждая из площадок имеет свои особенности:
Krisha.kz — лучшая по количеству заявок, но самая затратная.
Instagram — эффективен по вовлеченности, но не дает высокой конверсии.
OLX — бюджетная альтернатива, но с наименьшим трафиком.
Для максимального эффекта лучше комбинировать несколько каналов, учитывая свой бюджет и готовность инвестировать в продвижение.
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