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28.07.2025, 11:01

Не стало одного из последних героев войны в Казахстане — Николая Таратунина

Новости Казахстана 0 751

На 103-м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке и почетного стража границы — Николая Александровича Таратунина. Сообщение о его смерти распространила пресс-служба Алматинского гарнизона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Алматинского гарнизона
Фото пресс-службы Алматинского гарнизона

«Ушел в последний дозор человек-эпоха. Его героическая биография — это живая история мужества, верности долгу и беззаветного служения Родине», — подчеркнули в гарнизоне.

Прощание с ветераном состоится 29 июля в 11:00 по адресу: улица Жансугурова, 351. Похоронят Николая Таратунина на Бурундайском кладбище.

Путь на фронт: доброволец с судьбой солдата

Николай Таратунин родился 28 апреля 1923 года. В самом начале войны, в 1941 году, окончив семилетнюю школу, он добровольно ушёл на фронт. Его решение было особенно личным — до него на фронт отправились его два брата и сестра, но никто из них домой не вернулся.

Молодой солдат попал в самую гущу боевых действий: он сражался на Западном, Сталинградском и Втором Украинском фронтах. Николай Александрович служил в разведке, часто выполнял опасные задания в тылу противника — доставлял ценные разведданные и даже захватывал пленных офицеров.

Одним из самых ярких эпизодов его фронтовой службы стал рейд, в ходе которого он и его товарищи захватили немецкий грузовик с продовольствием. Несмотря на обстрел, включая огонь со стороны своих, они сумели доставить трофей в часть.

Чудо на грани жизни и смерти

В 1943 году при форсировании Дона Таратунин получил тяжелое ранение: были перебиты обе ноги и рука. Его признали мертвым и поместили в так называемую «комнату смерти». Однако утром, когда его готовили к захоронению, он открыл глаза.

«Какой ты живучий, сынок! Я тебя подниму на ноги», — воскликнул врач, который первым заметил признаки жизни.

После длительного лечения он вернулся к жизни и продолжил служить.

Награды и признание

За боевые заслуги Николай Таратунин был награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.

Уже в мирное время он стал Почётным гражданином Казахстана и в 2015 году, к 70-летию Победы, был награждён орденом «Құрмет».

Послевоенная служба на границе

После окончания войны Николай Александрович поступил в Алма-Атинское военно-пехотное училище. Завершив учёбу, он посвятил свою жизнь службе в пограничных войсках.

Он стоял на защите рубежей Советского Союза, неся службу на границах с Турцией, Ираном, Китаем и Японией. Именно здесь он проявил себя не только как военный, но и как человек, для которого понятия чести, долга и Родины были выше всего.

С уходом Николая Таратунина Казахстан потерял не просто ветерана, а одного из последних живых свидетелей самой страшной войны XX века. Его история — это история поколения, которому мы обязаны мирным небом над головой.

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