«Это что-то страшное»: в центре Алматы подростки лежали на земле в изменённом состоянии (видео)

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На алматинском Арбате очевидцы заметили шестерых подростков, лежащих на земле в странном состоянии. Видео с места происшествия вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Как выяснилось позже, причиной инцидента стало алкогольное опьянение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Прохожая вызвала скорую и обратилась к родителям через соцсети

Информацию о происшествии первой опубликовала в соцсетях общественница Сауле Бикитеева. Она рассказала, что подростки находились в беспомощном состоянии и нуждались в помощи.

«Алмалинский район, центр города. Им было плохо, я купила воду, вызвала скорую. Это выглядело пугающе. Подростки признались, что пили что-то, но спиртным не пахло и вели себя необычно. Очень прошу: пусть родители увидят это и задумаются», — написала она.

Подростков доставили в полицию и больницу

На инцидент отреагировали и в правоохранительных органах. Детский омбудсмен по Алматы Диана Ерлан сообщила, что личности всех подростков были оперативно установлены, после чего их доставили в отдел полиции.

Двое из шестерых были госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу с признаками алкогольного опьянения. Остальных направили на медицинское освидетельствование для определения степени воздействия алкоголя или иных веществ.

Возбуждены административные дела

Как уточнила Диана Ерлан, в отношении всех подростков составлены административные протоколы по части 2 статьи 440 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших 18 лет, а также распитие ими алкогольных напитков».