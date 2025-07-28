«Это что-то страшное»: в центре Алматы подростки лежали на земле в изменённом состоянии (видео)

На алматинском Арбате очевидцы заметили шестерых подростков, лежащих на земле в странном состоянии. Видео с места происшествия вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Как выяснилось позже, причиной инцидента стало алкогольное опьянение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Информацию о происшествии первой опубликовала в соцсетях общественница Сауле Бикитеева. Она рассказала, что подростки находились в беспомощном состоянии и нуждались в помощи.
«Алмалинский район, центр города. Им было плохо, я купила воду, вызвала скорую. Это выглядело пугающе. Подростки признались, что пили что-то, но спиртным не пахло и вели себя необычно. Очень прошу: пусть родители увидят это и задумаются», — написала она.
На инцидент отреагировали и в правоохранительных органах. Детский омбудсмен по Алматы Диана Ерлан сообщила, что личности всех подростков были оперативно установлены, после чего их доставили в отдел полиции.
Двое из шестерых были госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу с признаками алкогольного опьянения. Остальных направили на медицинское освидетельствование для определения степени воздействия алкоголя или иных веществ.
Как уточнила Диана Ерлан, в отношении всех подростков составлены административные протоколы по части 2 статьи 440 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших 18 лет, а также распитие ими алкогольных напитков».
«Сейчас полиция выясняет все обстоятельства. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства», — добавила омбудсмен.
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