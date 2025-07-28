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28.07.2025, 12:54

Искусственный интеллект принимает показания газовых счетчиков в Казахстане

Новости Казахстана 0 485

В нескольких регионах Казахстана началось тестирование цифрового сервиса, позволяющего автоматически передавать показания газовых счетчиков через мобильное приложение. Технология работает с использованием искусственного интеллекта и уже получила первые положительные отзывы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

© Photo : Пресс-служба Министерства энергетики Казахстана
© Photo : Пресс-служба Министерства энергетики Казахстана

В каких регионах запущен проект

По информации Министерства энергетики РК, пилотное внедрение нового цифрового решения стартовало в трех областях:

  • Кызылординской,

  • Костанайской,

  • Туркестанской.

Приложение было разработано компанией QazaqGaz Aimaq и уже скачано более 7 тысячами пользователей. Особенно активны потребители из Туркестанской области, где сервис получил положительные отклики.

Как работает приложение

Принцип работы максимально прост и удобен для пользователя. Чтобы передать данные:

  1. Достаточно сфотографировать показания счетчика через мобильное приложение.

  2. Система на основе технологий искусственного интеллекта распознает и фиксирует цифры.

  3. Информация автоматически передается оператору.

Это исключает необходимость визита контролера, сокращает время обработки данных и практически устраняет риск ошибок при формировании счетов, отмечают в Минэнерго.

Дополнительные функции и планы по развитию

В министерстве сообщили, что разработка приложения не ограничивается только приемом показаний. В ближайшее время в систему планируют интегрировать:

  • Историю оплат для пользователей;

  • Напоминания о сроках поверки счетчиков;

  • Уведомления о плановых работах и перебоях в подаче газа;

  • Виртуального помощника;

  • Программу лояльности — с бонусами и кэшбэком для добросовестных потребителей.

Преимущества для операторов и потребителей

По словам представителей QazaqGaz Aimaq, цифровизация процессов снижает нагрузку на операторов и делает расчеты более прозрачными. Это также стимулирует формирование у населения культуры ответственного и экономного потребления газа.

Главная цель проекта

Министерство энергетики подчеркивает, что запуск сервиса направлен на:

  • Повышение прозрачности в сфере газоснабжения;

  • Повышение эффективности учета;

  • Улучшение качества обслуживания населения.

Таким образом, Казахстан делает уверенные шаги к цифровой трансформации коммунальной сферы, используя современные технологии в интересах граждан.

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