Искусственный интеллект принимает показания газовых счетчиков в Казахстане

В нескольких регионах Казахстана началось тестирование цифрового сервиса, позволяющего автоматически передавать показания газовых счетчиков через мобильное приложение. Технология работает с использованием искусственного интеллекта и уже получила первые положительные отзывы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минэнерго Казахстана.
В каких регионах запущен проект
По информации Министерства энергетики РК, пилотное внедрение нового цифрового решения стартовало в трех областях:
Кызылординской,
Костанайской,
Туркестанской.
Приложение было разработано компанией QazaqGaz Aimaq и уже скачано более 7 тысячами пользователей. Особенно активны потребители из Туркестанской области, где сервис получил положительные отклики.
Как работает приложение
Принцип работы максимально прост и удобен для пользователя. Чтобы передать данные:
Достаточно сфотографировать показания счетчика через мобильное приложение.
Система на основе технологий искусственного интеллекта распознает и фиксирует цифры.
Информация автоматически передается оператору.
Это исключает необходимость визита контролера, сокращает время обработки данных и практически устраняет риск ошибок при формировании счетов, отмечают в Минэнерго.
Дополнительные функции и планы по развитию
В министерстве сообщили, что разработка приложения не ограничивается только приемом показаний. В ближайшее время в систему планируют интегрировать:
Историю оплат для пользователей;
Напоминания о сроках поверки счетчиков;
Уведомления о плановых работах и перебоях в подаче газа;
Виртуального помощника;
Программу лояльности — с бонусами и кэшбэком для добросовестных потребителей.
Преимущества для операторов и потребителей
По словам представителей QazaqGaz Aimaq, цифровизация процессов снижает нагрузку на операторов и делает расчеты более прозрачными. Это также стимулирует формирование у населения культуры ответственного и экономного потребления газа.
Главная цель проекта
Министерство энергетики подчеркивает, что запуск сервиса направлен на:
Повышение прозрачности в сфере газоснабжения;
Повышение эффективности учета;
Улучшение качества обслуживания населения.
Таким образом, Казахстан делает уверенные шаги к цифровой трансформации коммунальной сферы, используя современные технологии в интересах граждан.
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