Бензин увозят тоннами: как Россия опустошает казахстанские заправки

Қазақ тіліне аудару

Осенью 2025 года в Казахстане возможен острый дефицит топлива. Причиной может стать значительное удорожание российского рубля и, как следствие, рост теневого экспорта казахстанского бензина в РФ. Такое мнение озвучил известный аналитик нефтяного рынка Олжас Байдильдинов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: drive2.ru

Контрабандный вывоз топлива усиливается

По словам эксперта, ситуация с топливом в стране уже сейчас вызывает тревогу. Из-за резкого укрепления рубля контрабанда казахстанского бензина в Россию становится всё более выгодной.

«Сегодня в России литр АИ-92 стоит от 57 до 59 рублей, что превышает 400 тенге. В Казахстане же бензин почти вдвое дешевле. Для спекулянтов это золотая жила. Где еще можно за один день удвоить капитал? Даже в мошеннических схемах таких доходов не найти», — отметил Байдильдинов.

Он подчеркнул, что если отток топлива из страны продолжится, на автозаправках может начаться настоящий коллапс: бензина не хватит даже на внутренние потребности.

Массовый вывоз — угроза стабильности на рынке

Существующий разрыв в ценах между Казахстаном и Россией создает условия для массового нелегального вывоза не только топлива, но и других товаров.

«Речь уже идет не только о бензине. Сильный рубль может спровоцировать вывоз из Казахстана целого ряда товаров – от продуктов питания до стройматериалов», — считает аналитик.

Он предполагает, что ситуация может усугубиться в ближайшие месяцы, если не будут приняты меры по сдерживанию потока контрабанды.

Укрепление рубля и его последствия

С начала 2025 года российская валюта укрепилась более чем на 20%: с 100 до менее чем 80 рублей за доллар. Эксперты подчеркивают, что такой курс удерживается искусственно – за счет высоких процентных ставок и жесткого валютного контроля, введенного Центробанком РФ.

Тем временем разница в цене между российским и казахстанским бензином становится все более ощутимой, создавая дополнительные стимулы для незаконного экспорта.

Что ждет казахстанцев этой осенью

Если тенденция не изменится, жители Казахстана осенью могут столкнуться с крайне неприятной дилеммой: либо стоять в очередях за дешевым, но редким бензином, либо заправляться по ценам, приближенным к российским.

Обе перспективы, по мнению аналитика, грозят серьезным ударом по карманам граждан, особенно на фоне сохраняющейся инфляции и роста цен на другие товары первой необходимости.