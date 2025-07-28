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28.07.2025, 16:36

Казахстанцам повысят зарплату до 50%: кого это коснется

Новости Казахстана 0 811

С 1 июля 2025 года в стране уже началось поэтапное повышение оплаты труда более чем 25 тысяч работников водной сферы. Это стало возможным благодаря законодательным изменениям, направленным на улучшение условий труда в стратегически важной отрасли, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Изменения в законе: кого коснется рост зарплаты

О грядущих изменениях сообщила директор департамента науки и инноваций Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Ляззат Джусипова на брифинге  в Службе центральных коммуникаций. По ее словам, в июле президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в законодательство «О естественных монополиях».

Поправки были инициированы непосредственно МВРИ и направлены на улучшение финансового положения работников предприятий, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения.

Рост заработной платы — до 50% в зависимости от региона

Согласно озвученной информации, первыми повышение почувствовали сотрудники республиканского государственного предприятия «Казводхоз». В целом изменения затронут более 25 тысяч специалистов, занятых в регулируемой сфере водных услуг.

«Уровень оплаты труда будет приведен в соответствие с заработками работников тепловой и электроэнергетической отраслей. В зависимости от региона и текущих данных статистики, увеличение составит в среднем от 35 до 50 процентов», — уточнила Джусипова.

Повышение как способ удержать специалистов

Ожидается, что улучшение материального положения работников снизит текучесть кадров, которая в последние годы была особенно острой в водной сфере. Также власти надеются, что повышение заработных плат поможет привлечь в отрасль новых квалифицированных специалистов, особенно в регионах с дефицитом инженерных и технических кадров.

Когда вступят в силу все поправки

Хотя часть изменений уже начала действовать с 1 июля, полный пакет поправок в закон «О естественных монополиях» официально вступит в силу 1 сентября 2025 года. Это обеспечит правовую основу для дальнейшего повышения зарплат и расширения программы на другие подведомственные организации в сфере водного хозяйства.

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