Опасный пазл: почему в Казахстане изымают легально купленные авто

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Нарушения при ввозе, сомнительные документы и конфискации даже у добросовестных владельцев — в Казахстане участились случаи с автомобилями, ввезёнными под видом «конструкторов». Что скрывается за этой схемой и какие риски несут покупатели, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: pinterest.com

Иллюзия сделки: как добропорядочный водитель может остаться без авто

Покупка автомобиля всё чаще превращается в юридическую ловушку. Казахстанцы приобретают машины, даже не подозревая, что те ввезены с нарушениями. В итоге — изъятие транспортного средства по решению суда, даже если покупатель ничего не нарушал.

Президент ассоциации автоэкспертов и аудиторов Qazautostandart Ербол Сейпилов предупреждает: поток подозрительных авто на границе растёт. Речь идёт о так называемых машинах-"конструкторах" — транспортных средствах, ввезённых в разобранном виде, с перебитыми VIN-номерами и фальшивыми документами.

«Такие авто поступают в продажу после подмены идентификационных номеров и подделки документов. Визуально всё выглядит прилично — но это обман», — объясняет Сейпилов.

Основные риски для владельцев

Эксперты выделяют несколько серьёзных угроз, с которыми сталкиваются покупатели таких машин:

Отсутствие гарантии — при конфискации или выявлении подделок вернуть деньги будет сложно.

Проблемы с регистрацией и обслуживанием — авто может не пройти техосмотр или быть снято с учёта.

Финансовые потери — в случае ареста или конфискации средств уже не вернуть.

Опасности на дороге — нарушенные конструктивные элементы могут привести к аварии.

Несоответствие экологическим стандартам — выбросы вредных веществ могут быть выше нормы.

Сейпилов подчёркивает: даже если машина выглядит новой, важно тщательно проверять происхождение, документы и техническое состояние.

Ответ государства: как власти борются с автофальсификацией

С 2021 года Казахстан начал масштабную кампанию по выявлению нарушений при ввозе автомобилей. Только за прошлый год было проверено около 2800 машин — и в большом числе из них обнаружены поддельные документы. Особенно много нарушений выявлено у автомобилей китайского производства.

Проверки выявили:

Несоответствие узлов и агрегатов техрегламентам;

Проблемы с топливными системами и шасси;

Поддельные сертификаты соответствия (СБКТС), выданные без фактической проверки.

«Некоторые лаборатории оформляли документы, даже не видя машину — она ещё в Китае, а СБКТС уже на руках», — сообщил эксперт.

В итоге:

Закрыто около 20 недобросовестных лабораторий;

Наложено штрафов на сумму свыше 21 млн тенге;

Запрещена онлайн-выдача сертификатов без физической экспертизы.

Что изменилось сейчас: новые меры контроля

Для борьбы с подделками введены новые стандарты и технологии:

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЕКТРМ — включает обязательную фото- и видеофиксацию процесса проверки машины.

Ужесточение правил сертификации — теперь лаборатория не может аннулировать СБКТС самостоятельно.

Аннулирование документа только по решению госорганов — через комиссию с обязательным обоснованием.

Если окажется, что автомобиль на самом деле другого года выпуска или имеет критические отклонения от нормативов, СБКТС может быть отменён. Но только по официальной процедуре.

Вывод: что нужно помнить покупателям

Покупка автомобиля — это не только выбор марки и цены, но и юридическая ответственность. Чтобы не стать жертвой схем с машинами-"конструкторами", важно:

Проверять VIN-номер и историю машины;

Требовать оригиналы всех сертификатов и подтверждений;

Обращаться только к официальным продавцам или через проверенные площадки;

При малейших сомнениях консультироваться с автоэкспертом.

Безопасность — превыше всего. За внешним лоском может скрываться грубая подделка, которая обернётся дорогостоящими проблемами.