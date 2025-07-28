Опасный пазл: почему в Казахстане изымают легально купленные авто

Нарушения при ввозе, сомнительные документы и конфискации даже у добросовестных владельцев — в Казахстане участились случаи с автомобилями, ввезёнными под видом «конструкторов». Что скрывается за этой схемой и какие риски несут покупатели, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Покупка автомобиля всё чаще превращается в юридическую ловушку. Казахстанцы приобретают машины, даже не подозревая, что те ввезены с нарушениями. В итоге — изъятие транспортного средства по решению суда, даже если покупатель ничего не нарушал.
Президент ассоциации автоэкспертов и аудиторов Qazautostandart Ербол Сейпилов предупреждает: поток подозрительных авто на границе растёт. Речь идёт о так называемых машинах-"конструкторах" — транспортных средствах, ввезённых в разобранном виде, с перебитыми VIN-номерами и фальшивыми документами.
«Такие авто поступают в продажу после подмены идентификационных номеров и подделки документов. Визуально всё выглядит прилично — но это обман», — объясняет Сейпилов.
Эксперты выделяют несколько серьёзных угроз, с которыми сталкиваются покупатели таких машин:
Отсутствие гарантии — при конфискации или выявлении подделок вернуть деньги будет сложно.
Проблемы с регистрацией и обслуживанием — авто может не пройти техосмотр или быть снято с учёта.
Финансовые потери — в случае ареста или конфискации средств уже не вернуть.
Опасности на дороге — нарушенные конструктивные элементы могут привести к аварии.
Несоответствие экологическим стандартам — выбросы вредных веществ могут быть выше нормы.
Сейпилов подчёркивает: даже если машина выглядит новой, важно тщательно проверять происхождение, документы и техническое состояние.
С 2021 года Казахстан начал масштабную кампанию по выявлению нарушений при ввозе автомобилей. Только за прошлый год было проверено около 2800 машин — и в большом числе из них обнаружены поддельные документы. Особенно много нарушений выявлено у автомобилей китайского производства.
Проверки выявили:
Несоответствие узлов и агрегатов техрегламентам;
Проблемы с топливными системами и шасси;
Поддельные сертификаты соответствия (СБКТС), выданные без фактической проверки.
«Некоторые лаборатории оформляли документы, даже не видя машину — она ещё в Китае, а СБКТС уже на руках», — сообщил эксперт.
В итоге:
Закрыто около 20 недобросовестных лабораторий;
Наложено штрафов на сумму свыше 21 млн тенге;
Запрещена онлайн-выдача сертификатов без физической экспертизы.
Для борьбы с подделками введены новые стандарты и технологии:
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЕКТРМ — включает обязательную фото- и видеофиксацию процесса проверки машины.
Ужесточение правил сертификации — теперь лаборатория не может аннулировать СБКТС самостоятельно.
Аннулирование документа только по решению госорганов — через комиссию с обязательным обоснованием.
Если окажется, что автомобиль на самом деле другого года выпуска или имеет критические отклонения от нормативов, СБКТС может быть отменён. Но только по официальной процедуре.
Покупка автомобиля — это не только выбор марки и цены, но и юридическая ответственность. Чтобы не стать жертвой схем с машинами-"конструкторами", важно:
Проверять VIN-номер и историю машины;
Требовать оригиналы всех сертификатов и подтверждений;
Обращаться только к официальным продавцам или через проверенные площадки;
При малейших сомнениях консультироваться с автоэкспертом.
Безопасность — превыше всего. За внешним лоском может скрываться грубая подделка, которая обернётся дорогостоящими проблемами.
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