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28.07.2025, 18:42

Опасный пазл: почему в Казахстане изымают легально купленные авто

Новости Казахстана 0 864

Нарушения при ввозе, сомнительные документы и конфискации даже у добросовестных владельцев — в Казахстане участились случаи с автомобилями, ввезёнными под видом «конструкторов». Что скрывается за этой схемой и какие риски несут покупатели, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Иллюзия сделки: как добропорядочный водитель может остаться без авто

Покупка автомобиля всё чаще превращается в юридическую ловушку. Казахстанцы приобретают машины, даже не подозревая, что те ввезены с нарушениями. В итоге — изъятие транспортного средства по решению суда, даже если покупатель ничего не нарушал.

Президент ассоциации автоэкспертов и аудиторов Qazautostandart Ербол Сейпилов предупреждает: поток подозрительных авто на границе растёт. Речь идёт о так называемых машинах-"конструкторах" — транспортных средствах, ввезённых в разобранном виде, с перебитыми VIN-номерами и фальшивыми документами.

«Такие авто поступают в продажу после подмены идентификационных номеров и подделки документов. Визуально всё выглядит прилично — но это обман», — объясняет Сейпилов.

Основные риски для владельцев

Эксперты выделяют несколько серьёзных угроз, с которыми сталкиваются покупатели таких машин:

  • Отсутствие гарантии — при конфискации или выявлении подделок вернуть деньги будет сложно.

  • Проблемы с регистрацией и обслуживанием — авто может не пройти техосмотр или быть снято с учёта.

  • Финансовые потери — в случае ареста или конфискации средств уже не вернуть.

  • Опасности на дороге — нарушенные конструктивные элементы могут привести к аварии.

  • Несоответствие экологическим стандартам — выбросы вредных веществ могут быть выше нормы.

Сейпилов подчёркивает: даже если машина выглядит новой, важно тщательно проверять происхождение, документы и техническое состояние.

Ответ государства: как власти борются с автофальсификацией

С 2021 года Казахстан начал масштабную кампанию по выявлению нарушений при ввозе автомобилей. Только за прошлый год было проверено около 2800 машин — и в большом числе из них обнаружены поддельные документы. Особенно много нарушений выявлено у автомобилей китайского производства.

Проверки выявили:

  • Несоответствие узлов и агрегатов техрегламентам;

  • Проблемы с топливными системами и шасси;

  • Поддельные сертификаты соответствия (СБКТС), выданные без фактической проверки.

«Некоторые лаборатории оформляли документы, даже не видя машину — она ещё в Китае, а СБКТС уже на руках», — сообщил эксперт.

В итоге:

  • Закрыто около 20 недобросовестных лабораторий;

  • Наложено штрафов на сумму свыше 21 млн тенге;

  • Запрещена онлайн-выдача сертификатов без физической экспертизы.

Что изменилось сейчас: новые меры контроля

Для борьбы с подделками введены новые стандарты и технологии:

  • ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЕКТРМ — включает обязательную фото- и видеофиксацию процесса проверки машины.

  • Ужесточение правил сертификации — теперь лаборатория не может аннулировать СБКТС самостоятельно.

  • Аннулирование документа только по решению госорганов — через комиссию с обязательным обоснованием.

Если окажется, что автомобиль на самом деле другого года выпуска или имеет критические отклонения от нормативов, СБКТС может быть отменён. Но только по официальной процедуре.

Вывод: что нужно помнить покупателям

Покупка автомобиля — это не только выбор марки и цены, но и юридическая ответственность. Чтобы не стать жертвой схем с машинами-"конструкторами", важно:

  • Проверять VIN-номер и историю машины;

  • Требовать оригиналы всех сертификатов и подтверждений;

  • Обращаться только к официальным продавцам или через проверенные площадки;

  • При малейших сомнениях консультироваться с автоэкспертом.

Безопасность — превыше всего. За внешним лоском может скрываться грубая подделка, которая обернётся дорогостоящими проблемами.

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