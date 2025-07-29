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28.07.2025, 22:10

Ермек Турсунов возвращается в Казахстан

Новости Казахстана 0 2 627

Известный казахстанский режиссёр, сценарист и писатель Ермек Турсунов дал откровенное интервью Арманжану Байтасову на YouTube-канале Baitassov Live. В беседе он объяснил причины своего отъезда из страны, рассказал о трудностях с творческими проектами в Казахстане, а также поделился планами и достижениями, которых добился за границей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Творчество продолжается — несмотря на расстояние

По словам Турсунова, переезд не повлиял на его творческий распорядок. Уже 30 лет он работает в одном и том же ритме — первую половину дня посвящает литературе и искусству.

«Я могу работать где угодно — в США, Европе, хоть на Марсе. Главное — не место, а возможность заниматься делом», — отметил он.

На сегодняшний день автор завершил две новые рукописи. Одна из них — продолжение его культового произведения «Кирпич», вторая — сборник рассказов, пока без названия.

Почему Турсунов уехал: «Безработный в своей стране»

Режиссёр признался, что в последние годы чувствовал себя невостребованным на родине:

  • его фильмы не допускались к прокату;

  • театральные проекты закрывались без объяснений;

  • идеи для мероприятий натыкались на административные препоны.

«Меня не пускали в кино, спектакли отменяли. По сути, я был безработным», — говорит Турсунов.

Отменённые проекты: от Сабурова до алашординцев

Режиссёр привёл примеры сорванных инициатив:

  • Творческий вечер с Нурланом Сабуровым, где он хотел показать настоящую личность комика, был отменён якобы из-за "технических работ в театре".

  • Музыкально-поэтический проект с Еркешем Шакеевым, в котором звучали произведения алашординцев, не состоялся несмотря на проданные билеты и назначенную дату (31 мая).

  • Презентация 15-томного собрания сочинений, изданного при поддержке Маргулана Сейсембая, прошла с трудом: организаторы сталкивались с постоянными препятствиями даже при попытке провести встречу с библиотекарями в Национальной библиотеке Алматы.

«Можно было сделать это в ресторане, но библиотека — логичное и символическое место, особенно в День книги», — пояснил он.

Давление и обыски: последняя капля

Окончательное решение покинуть страну Турсунов принял после событий, связанных с уголовными делами:

«К моему продюсеру пришли с обыском. А в Казахстане такие случайности, как мы знаем, не случайны», — сказал режиссёр.

Он подчёркивает: несмотря на переезд, связь с родиной не потеряна. Он продолжает публиковать свои тексты, эссе и размышления, активно участвует в культурной жизни на расстоянии.

Возвращение в Казахстан

В финале интервью Арманжан Байтасов анонсировал, что Ермек Турсунов вернётся в Казахстан для участия в специальном мероприятии, которое состоится 28 июля. Подробности об этом событии и другие детали — в самом выпуске Baitassov Live на YouTube.

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