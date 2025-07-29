Ермек Турсунов возвращается в Казахстан

Известный казахстанский режиссёр, сценарист и писатель Ермек Турсунов дал откровенное интервью Арманжану Байтасову на YouTube-канале Baitassov Live. В беседе он объяснил причины своего отъезда из страны, рассказал о трудностях с творческими проектами в Казахстане, а также поделился планами и достижениями, которых добился за границей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
По словам Турсунова, переезд не повлиял на его творческий распорядок. Уже 30 лет он работает в одном и том же ритме — первую половину дня посвящает литературе и искусству.
«Я могу работать где угодно — в США, Европе, хоть на Марсе. Главное — не место, а возможность заниматься делом», — отметил он.
На сегодняшний день автор завершил две новые рукописи. Одна из них — продолжение его культового произведения «Кирпич», вторая — сборник рассказов, пока без названия.
Режиссёр признался, что в последние годы чувствовал себя невостребованным на родине:
его фильмы не допускались к прокату;
театральные проекты закрывались без объяснений;
идеи для мероприятий натыкались на административные препоны.
«Меня не пускали в кино, спектакли отменяли. По сути, я был безработным», — говорит Турсунов.
Режиссёр привёл примеры сорванных инициатив:
Творческий вечер с Нурланом Сабуровым, где он хотел показать настоящую личность комика, был отменён якобы из-за "технических работ в театре".
Музыкально-поэтический проект с Еркешем Шакеевым, в котором звучали произведения алашординцев, не состоялся несмотря на проданные билеты и назначенную дату (31 мая).
Презентация 15-томного собрания сочинений, изданного при поддержке Маргулана Сейсембая, прошла с трудом: организаторы сталкивались с постоянными препятствиями даже при попытке провести встречу с библиотекарями в Национальной библиотеке Алматы.
«Можно было сделать это в ресторане, но библиотека — логичное и символическое место, особенно в День книги», — пояснил он.
Окончательное решение покинуть страну Турсунов принял после событий, связанных с уголовными делами:
«К моему продюсеру пришли с обыском. А в Казахстане такие случайности, как мы знаем, не случайны», — сказал режиссёр.
Он подчёркивает: несмотря на переезд, связь с родиной не потеряна. Он продолжает публиковать свои тексты, эссе и размышления, активно участвует в культурной жизни на расстоянии.
В финале интервью Арманжан Байтасов анонсировал, что Ермек Турсунов вернётся в Казахстан для участия в специальном мероприятии, которое состоится 28 июля. Подробности об этом событии и другие детали — в самом выпуске Baitassov Live на YouTube.
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