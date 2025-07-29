Новые паспорта в Казахстане: надо ли менять действующий документ

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В стране появился обновлённый образец национального паспорта с усиленной защитой. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, комментируя запуск новой версии документа с дополнительным элементом безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Скрин из презентации МВД

Новый паспорт: снежный барс и HDM-защита

Главным визуальным отличием обновлённого паспорта стало изображение снежного барса на первой странице. Этот образ выбран не случайно — как подчеркнули в МВД, ирбис символизирует силу, благородство и свободу, а также является частью культурного наследия Казахстана и Центральной Азии. Кроме того, снежный барс занесён в Красную книгу, что придаёт изображению дополнительный символизм.

Вместе с тем появление барса — не только эстетическое решение. Он внедрён в качестве HDM-элемента (High Definition Metallization) — современной технологии металлизации высокого разрешения, предназначенной для защиты персональных документов. Она сочетает в себе:

Первый уровень защиты — визуальное восприятие изображения невооружённым глазом;

Второй уровень — элементы, различимые только под увеличением (с помощью лупы или микроскопа).

Такая технология затрудняет подделку документа и позволяет быстро проверять его подлинность.

Введение новых паспортов: когда и для кого

Как сообщили в МВД, выдача паспортов нового образца началась с 3 июля 2025 года. Получить обновлённый документ могут:

граждане, оформляющие паспорт впервые;

казахстанцы, которым необходимо заменить просроченный или испорченный документ.

Однако обязательной замены старых паспортов не требуется. Все ранее выданные документы продолжают действовать до окончания их срока годности, если не утеряны или не признаны недействительными. Замена старого паспорта на новый — исключительно добровольная мера.

Почему усиливают защиту и насколько надёжен паспорт

В МВД подчеркнули, что внедрение новых элементов защиты соответствует рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Такие меры необходимы для повышения уровня доверия к казахстанским проездным документам на международной арене и для противодействия их подделке.

По данным ведомства, паспорт Казахстана уже сейчас считается одним из самых защищённых. Он содержит 22 различных защитных элемента, соответствующих международным стандартам для машиночитаемых документов.

Угроза подделки: чем это опасно и как себя защитить

Хотя в МВД не раскрывают статистику по подделке паспортов, ведомство предупреждает: утерянные документы могут попасть в преступный оборот. Особенно это актуально в случае кражи паспорта за границей. Такие документы могут использоваться для:

ухода от правосудия под чужим именем,

организации незаконной миграции.

В связи с этим министерство призывает казахстанцев бережно относиться к документам, удостоверяющим личность. В случае их утраты или кражи следует немедленно обратиться в полицию или в загранучреждения Казахстана, если инцидент произошёл за рубежом.

Итог: менять или нет?

Нововведения в паспортной системе — это шаг вперёд в обеспечении безопасности и защите личных данных. Однако массовой обязательной замены документов не планируется. Казахстанцы могут продолжать пользоваться своими действующими паспортами до окончания их срока действия. При необходимости заменить документ можно будет уже на новый — с изображением снежного барса и усиленной защитой.