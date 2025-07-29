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29.07.2025, 07:57

Обязаны ли казахстанцы обслуживать новое авто только в автосалоне: разъяснение закона

Новости Казахстана 0 1 353

Покупатели новых автомобилей в Казахстане часто сталкиваются с требованием дилеров проходить техническое обслуживание исключительно в их сервисных центрах. При этом нередко звучит угроза потери гарантии при обращении в сторонние СТО. Однако, как выяснилось, такие условия противоречат законодательству страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Новые авто — без ТО, но с уловками

После покупки нового автомобиля автовладельцы получают определённые льготы: например, транспорт освобождается от обязательного технического осмотра сроком на 7 лет. Однако ряд автосалонов использует этот период для установления собственных условий. Часто в договоре купли-продажи прописывается пункт о прохождении обязательного технического обслуживания только у официального дилера. В противном случае покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте.

Антимонопольная служба признала требование незаконным

Как сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Западно-Казахстанской области, подобные ограничения не соответствуют требованиям законодательства. Нарекания со стороны покупателей стали поводом для проверки одного из автосалонов региона.

"В ходе рассмотрения было установлено, что договоры содержали требование об обязательном прохождении ТО в сервисных центрах официальных дилеров. За нарушение этого пункта предусматривался отказ в гарантийном ремонте", — уточнили в АЗРК.

Такая практика классифицируется как навязывание дополнительных условий, что, в свою очередь, является проявлением недобросовестной конкуренции согласно Предпринимательскому кодексу РК.

Дилеру указали на нарушение

По результатам рассмотрения обращения автосалону было направлено официальное уведомление с требованием устранить нарушение. Впоследствии условия договора были изменены в соответствии с нормами антимонопольного законодательства.

На что имеют право покупатели

Казахстанцы должны помнить: выбор места обслуживания автомобиля в период гарантии остаётся за ними. Автосалон не имеет права лишать клиента гарантийного ремонта только на основании того, что ТО проводилось в другом сертифицированном сервисе. То же самое касается и покупки запчастей: дилер не может обязать автовладельца приобретать комплектующие только у него.

Если автосалон нарушает эти принципы, покупатель имеет полное право обратиться в АЗРК с жалобой.

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