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29.07.2025, 09:39

Собирали на жизнь сына — купили три квартиры и пять машин: супруги из Астаны шокировала страну

Новости Казахстана 0 798

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование в отношении семейной пары из Астаны, подозреваемой в мошенничестве при сборе средств на лечение ребенка. Как сообщили в пресс-службе ведомства 29 июля 2025 года, супруги воспользовались доверием казахстанцев и организовали масштабную кампанию по привлечению пожертвований, однако потратили собранные деньги преимущественно на личные нужды, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Мощная кампания в соцсетях принесла миллиарды

По данным следствия, супруги активно продвигали сбор средств через эмоциональные видеоролики, публикации и таргетированную рекламу в Instagram и Facebook. Они опирались на сострадание и сочувствие людей, утверждая, что их сыну требуется дорогостоящее лечение. Общая сумма поступивших пожертвований превысила 1,3 млрд тенге.

На лечение ушло менее 1% собранного

Несмотря на заявленные цели, на реальные медицинские нужды ребенка, согласно данным АФМ, было потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства направили на:

  • покупку трех квартир в Астане;

  • приобретение пяти автомобилей;

  • покупку земельного участка;

  • участие в ставках через букмекерскую контору.

Почти полмиллиарда — на раскрутку в Meta Ads

Чтобы расширить охват аудитории и увеличить сборы, треть от всех поступивших средств — свыше 481 млн тенге — была потрачена на рекламу в соцсетях. Супруги продвигали страницу в Instagram и других платформах через Meta Ads, что обеспечило стабильный поток новых доноров.

Поддельные истории и фальсификация поездки в Турцию

Для усиления эффекта доверия были инсценированы кадры в аэропорту и создан пост о якобы проведенной операции в известной турецкой клинике LIV Hospital. Хотя требуемая сумма для лечения — 84 млн тенге — была собрана, само лечение за границей так и не состоялось.

Попытка скрыть активы не помогла

Когда стало известно о начале расследования, супруги попытались скрыть следы преступления — земельный участок был переоформлен на третье лицо. Однако экспертиза подтвердила, что сделка была фиктивной и предназначалась для ухода от возможной конфискации.

Арест имущества и дело в суде

На сегодняшний день все приобретенное на средства пожертвований имущество арестовано по решению суда. Подозреваемые находятся под домашним арестом, а само уголовное дело уже передано на рассмотрение в суд.

«С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде», — сообщили в пресс-службе АФМ РК.

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