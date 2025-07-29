Собирали на жизнь сына — купили три квартиры и пять машин: супруги из Астаны шокировала страну

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование в отношении семейной пары из Астаны, подозреваемой в мошенничестве при сборе средств на лечение ребенка. Как сообщили в пресс-службе ведомства 29 июля 2025 года, супруги воспользовались доверием казахстанцев и организовали масштабную кампанию по привлечению пожертвований, однако потратили собранные деньги преимущественно на личные нужды, сообщает Lada.kz.
По данным следствия, супруги активно продвигали сбор средств через эмоциональные видеоролики, публикации и таргетированную рекламу в Instagram и Facebook. Они опирались на сострадание и сочувствие людей, утверждая, что их сыну требуется дорогостоящее лечение. Общая сумма поступивших пожертвований превысила 1,3 млрд тенге.
Несмотря на заявленные цели, на реальные медицинские нужды ребенка, согласно данным АФМ, было потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства направили на:
покупку трех квартир в Астане;
приобретение пяти автомобилей;
покупку земельного участка;
участие в ставках через букмекерскую контору.
Чтобы расширить охват аудитории и увеличить сборы, треть от всех поступивших средств — свыше 481 млн тенге — была потрачена на рекламу в соцсетях. Супруги продвигали страницу в Instagram и других платформах через Meta Ads, что обеспечило стабильный поток новых доноров.
Для усиления эффекта доверия были инсценированы кадры в аэропорту и создан пост о якобы проведенной операции в известной турецкой клинике LIV Hospital. Хотя требуемая сумма для лечения — 84 млн тенге — была собрана, само лечение за границей так и не состоялось.
Когда стало известно о начале расследования, супруги попытались скрыть следы преступления — земельный участок был переоформлен на третье лицо. Однако экспертиза подтвердила, что сделка была фиктивной и предназначалась для ухода от возможной конфискации.
На сегодняшний день все приобретенное на средства пожертвований имущество арестовано по решению суда. Подозреваемые находятся под домашним арестом, а само уголовное дело уже передано на рассмотрение в суд.
«С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде», — сообщили в пресс-службе АФМ РК.
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