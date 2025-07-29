18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.03
627.29
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.07.2025, 11:17

В Казахстане меняют правила выхода на пенсию

Новости Казахстана 0 2 334

Процесс выхода на пенсию в стране может стать проще и быстрее. Об этом заявил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин на заседании правительства 29 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Переход к электронному формату оформления

По словам Тулеушина, в Казахстане уже реализуется пилотный проект, предполагающий оформление пенсии в электронном виде. Основная цель инициативы — автоматизировать и упростить взаимодействие граждан с государственными органами при выходе на пенсию.

Ранее для назначения пенсии требовалось личное участие заявителя. Гражданам нужно было собирать пакет документов, подтверждающих трудовой стаж, и обращаться в соответствующие органы. Бумажная обработка данных не только замедляла процесс, но и нередко сопровождалась ошибками при расчетах, длинными очередями и длительным ожиданием.

Новый принцип — без лишней бюрократии

В пилотном режиме уже внедрен инновационный подход, позволяющий автоматизировать оформление пенсии. Система на основе скоринга по возрасту самостоятельно формирует пенсионное дело, проверяет данные о трудовом стаже и назначает выплаты без участия самого гражданина.

«Проактивная модель исключает необходимость обращения в госорганы. Всё происходит автоматически», — подчеркнул Каныш Тулеушин.

Результаты пилота: меньше шагов — быстрее результат

Новая модель оказания услуги уже показала свою эффективность:

  • Срок оформления пенсии сократился с 10 дней до всего 1 дня;

  • Количество процедурных шагов уменьшилось с 6 до 1;

  • Уровень удобства для граждан существенно повысился.

Предложение: масштабировать на всю страну

Учитывая успешный опыт пилотного внедрения, вице-министр предложил Министерству труда и социальной защиты населения рассмотреть возможность расширения проекта на всю территорию Казахстана.

Если инициатива будет поддержана, в ближайшем будущем процесс оформления пенсии может полностью перейти в цифровой формат, избавив будущих пенсионеров от бумажной волокиты и визитов в госорганы.

12
3
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…