В Казахстане меняют правила выхода на пенсию

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Процесс выхода на пенсию в стране может стать проще и быстрее. Об этом заявил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин на заседании правительства 29 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pikabu.ru

Переход к электронному формату оформления

По словам Тулеушина, в Казахстане уже реализуется пилотный проект, предполагающий оформление пенсии в электронном виде. Основная цель инициативы — автоматизировать и упростить взаимодействие граждан с государственными органами при выходе на пенсию.

Ранее для назначения пенсии требовалось личное участие заявителя. Гражданам нужно было собирать пакет документов, подтверждающих трудовой стаж, и обращаться в соответствующие органы. Бумажная обработка данных не только замедляла процесс, но и нередко сопровождалась ошибками при расчетах, длинными очередями и длительным ожиданием.

Новый принцип — без лишней бюрократии

В пилотном режиме уже внедрен инновационный подход, позволяющий автоматизировать оформление пенсии. Система на основе скоринга по возрасту самостоятельно формирует пенсионное дело, проверяет данные о трудовом стаже и назначает выплаты без участия самого гражданина.

«Проактивная модель исключает необходимость обращения в госорганы. Всё происходит автоматически», — подчеркнул Каныш Тулеушин.

Результаты пилота: меньше шагов — быстрее результат

Новая модель оказания услуги уже показала свою эффективность:

Срок оформления пенсии сократился с 10 дней до всего 1 дня ;

Количество процедурных шагов уменьшилось с 6 до 1 ;

Уровень удобства для граждан существенно повысился.

Предложение: масштабировать на всю страну

Учитывая успешный опыт пилотного внедрения, вице-министр предложил Министерству труда и социальной защиты населения рассмотреть возможность расширения проекта на всю территорию Казахстана.

Если инициатива будет поддержана, в ближайшем будущем процесс оформления пенсии может полностью перейти в цифровой формат, избавив будущих пенсионеров от бумажной волокиты и визитов в госорганы.