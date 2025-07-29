Казахстан договорился с Евросоюзом о транзите угля через российские порты под санкциями

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Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан объявило о достижении договоренности с Европейской комиссией, касающейся транзита угля. В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюз согласился внести ряд послаблений — с учетом интересов Казахстана, сообщает Lada.kz.

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Сделано исключение из санкционного режима

Согласно официальному заявлению ведомства, ЕС внес поправки в санкционные положения, разрешив казахстанской стороне использовать определённые российские порты для экспорта угля.

«Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля», — говорится в сообщении Минторга.

Уголь должен быть казахстанского происхождения

Данное исключение из санкционного режима носит ограниченный характер и сопровождается рядом обязательных условий:

перевозке подлежат только грузы с казахстанским углем;

право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, находящихся под санкциями ЕС.

Таким образом, послабление направлено исключительно на содействие внешнеэкономической деятельности Казахстана и не предполагает обход санкционных ограничений в отношении России.

Санкции уже повлияли на экспортные маршруты

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загружаться в ключевых черноморских портах. Это решение оказало серьёзное влияние на логистику, в том числе на экспортные потоки из Казахстана.

В частности, приостановку экспорта испытали казахстанские компании, работающие через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Консорциум частично принадлежит американским энергетическим корпорациям, а основные операции осуществляются через российский порт Новороссийск, на который также распространились ограничения.

Что это значит для Казахстана

Послабления со стороны ЕС позволяют Казахстану сохранить экспортную активность в энергетическом секторе, несмотря на геополитические сложности. С учетом ограничений, введенных против России, подобные договоренности становятся ключевыми для обеспечения устойчивости внешней торговли республики.