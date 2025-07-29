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29.07.2025, 12:31

Энергетикам в Казахстане готовят официальный праздник: что известно

Новости Казахстана 0 439

В Казахстане обсуждается возможность придания Дню энергетика официального статуса. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на правительственном брифинге 29 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Общественные обращения и инициатива правительства

По словам Биахметова, в последнее время правительство получает множество обращений от граждан и представителей различных профессиональных сообществ. Люди просят официально признать определённые даты как государственные или профессиональные праздники. В их числе — и День энергетика.

Ранее с подобным заявлением выступил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев. Он подтвердил, что тема активно обсуждается, поскольку поступающие предложения находят широкий отклик среди казахстанцев.

Решение по Дню энергетика: что известно

Отвечая на вопрос журналистов, вице-министр уточнил, что в Минтруда сейчас находится в работе проект приказа, касающийся официального утверждения Дня энергетика.

«На сегодня в работе у нас по Дню энергетика вопрос касается утверждения приказа. Проект на согласовании в Минюсте. В ближайшее время, если согласуем, мы утвердим дату – 22 декабря», – сообщил Биахметов.

Будет ли День энергетика выходным?

Пока речь идёт именно о признании даты 22 декабря профессиональным праздником. Однако вопрос о том, станет ли этот день выходным, остаётся открытым. Для того чтобы придать дате статус выходного, потребуется внести изменения в Трудовой кодекс и перечень государственных праздников, утверждённых законом.

Почему именно 22 декабря?

Дата 22 декабря традиционно считается Днём энергетика — это день зимнего солнцестояния, который символизирует начало "поворота" к увеличению светового дня. В СССР и странах постсоветского пространства именно эта дата была закреплена как профессиональный праздник работников энергетической отрасли. Казахстан, вероятно, вернётся к этой традиции на официальном уровне.

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