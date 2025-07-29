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29.07.2025, 12:51

Кто из казахстанцев может получать деньги до выхода на пенсию: разъяснение от Министерства труда

Новости Казахстана 0 557

В Казахстане с 1 января 2024 года действует специальная социальная выплата (ССВ) для граждан, длительное время трудившихся во вредных условиях. Эта мера позволяет отдельным категориям работников либо уйти на отдых до достижения пенсионного возраста, либо перевестись на более легкую работу с сохранением части дохода, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сколько человек уже получают выплату

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН), на 1 июля 2025 года ССВ была назначена 3 916 казахстанцам. Общее количество поданных заявок составило 3 968.

Распределение по источникам финансирования:

  • 313 человек подали заявку на выплату из двух источников: республиканского бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ); из них 309 уже получают деньги.

  • 3 655 человек обратились за выплатой из четырех источников: республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и страховая компания; выплаты одобрены 3 607 заявителям.

Дополнительно:

  • 56 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией.

  • 34 человека не подтвердили намерение получить выплату, проигнорировав SMS-сообщения.

  • 18 заявителям отказано в выплате из-за несоответствия условиям программы.

Где больше всего заявок

Наибольшее число обращений за ССВ зафиксировано в промышленных регионах:

  • Карагандинская область: 43 заявки по 2 источникам, 496 – по 4.

  • Восточно-Казахстанская область: 32 и 356 соответственно.

  • Костанайская область: 9 и 297 соответственно.

Это подтверждает, что спрос на спецвыплату выше в регионах с крупными промышленными предприятиями и вредными производствами.

Кому положена специальная выплата

Чтобы претендовать на ССВ, гражданин должен соответствовать нескольким условиям:

  • Достичь возраста 55 лет.

  • Иметь не менее 7 лет профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ.

  • Прекратить трудовую деятельность во вредных условиях, либо перевестись на работу без вредных факторов.

При этом допускается:

  • Перевод на легкий труд с сохранением заработной платы и одновременным получением ССВ.

  • Полный уход с работы — тогда выплата будет идти до официального назначения пенсии.

Кто финансирует спецвыплаты

Финансирование осуществляется за счет следующих источников:

  • Республиканский бюджет;

  • Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ);

  • Работодатели;

  • Компании по страхованию жизни.

Обязанность делать обязательные профессиональные пенсионные взносы возложена на работодателей, если профессии сотрудников включены в утвержденный Перечень вредных профессий и производств. В нем — более 2 300 наименований, охватывающих 17 отраслей, включая:

  • Горнодобывающую промышленность;

  • Обрабатывающую промышленность;

  • Иные отрасли с повышенным профессиональным риском.

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