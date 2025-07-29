Останется ли 31 декабря рабочим днем в Казахстане

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В канун Нового года у казахстанцев регулярно возникает вопрос: не планирует ли государство сделать 31 декабря официальным выходным днем? На этот счет высказался представитель Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: YouTube

Что ответили в Минтруда

На брифинге в правительстве 29 июля 2025 года руководитель управления департамента труда и социального партнерства Шалкар Оразбеков сообщил, что вопрос о придании 31 декабря статуса выходного дня в Казахстане поднимался и ранее. Однако, как пояснил спикер, в настоящий момент в планах правительства изменений не предусмотрено.

«Ранее такой вопрос нами несколько раз был рассмотрен, изучен международный опыт. Во всех странах 31 декабря считается рабочим днем, за исключением России. 1 и 2 января являются выходными. На сегодняшний день данный вопрос не рассматривается», — отметил Оразбеков.

Возможность сокращенного дня

При этом представитель Минтруда напомнил, что работодатель вправе самостоятельно принимать решение о формате работы в этот день. Согласно Трудовому кодексу, 31 декабря может быть объявлен коротким рабочим днем или вовсе выходным, если это оформлено соответствующим внутренним актом предприятия.

Международная практика

Как подчеркнули в министерстве, Казахстан придерживается общепринятого подхода, при котором 31 декабря остаётся обычным рабочим днем. Исключение составляет лишь Россия, где этот день официально является выходным в рамках новогодних каникул.