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29.07.2025, 15:46

Промышленный гигант в Казахстане оштрафовали на сотни миллионов

Новости Казахстана 0 561

В Атырауской области специализированная природоохранная прокуратура провела масштабную проверку соблюдения экологических норм, касающихся охраны атмосферного воздуха. В ходе анализа были зафиксированы серьезные нарушения, допущенные крупнейшим нефтедобывающим предприятием Казахстана — ТОО «Тенгизшевройл», сообщает Lada.kz. 

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images
Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Масштаб загрязнений превысил допустимые нормы

Согласно данным надзорного органа, предприятие превысило нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в течение четырех кварталов — с 3-го квартала 2023 года по 2-й квартал 2024 года. Общий объём выбросов, превысивших экологически допустимые значения, составил 49,3 тонны. Более того, почти 5 тонн этих веществ были выброшены без каких-либо разрешительных документов.

Суд вынес решение: свыше полумиллиарда тенге штрафа

По результатам прокурорской проверки в отношении ТОО «Тенгизшевройл» было возбуждено административное дело. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 639,6 миллиона тенге. Решение уже вступило в законную силу.

Что известно о «Тенгизшевройл»

Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) является одним из крупнейших участников нефтяной отрасли Казахстана. Совместное предприятие занимается разработкой, добычей и реализацией нефти, газа и сопутствующих продуктов, включая серу. Основные производственные активы расположены на Тенгизском и Королёвском месторождениях в Атырауской области.

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